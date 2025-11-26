Detenido tras mantener a su pareja en cautiverio: la agredió durante seis largos días

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía Municipal de Sucre, rescataron a una mujer en el sector San Blas, estado Miranda, luego de ser agredida y raptada por su pareja.

A través de sus redes sociales, PoliSucre, informó que el agresor, identificado como José Gregorio Terán, de 29 años, mantuvo a la víctima incomunicada y la sometió a constantes maltratos, durante seís días.

Búsqueda y captura del agresor

El suceso fue descubierto gracias a la alerta de la hermana de la víctima, quien, al no tener noticias de ella, contactó a Polisucre para iniciar una búsqueda.

Los funcionarios se dirigieron al domicilio del hombre. Terán intentó escapar al percatarse de la presencia policial, pero fue aprehendido por los efectivos.

La víctima mostraba heridas y lesiones principalmente en el área del rostro. A través de un video difundido por Polisucre se visualiza como fue rescatada y puesta a salvo.

Balance de denuncias por violencia de género

El director de la policía municipal de Salías, José Gregorio Landaez, informó a Diario Avance 24, que la Oficina de Atención a la Víctima procesó un total de 61 denuncias relacionadas con violencia de género entre enero y lo que va de noviembre.

En este periodo, se registraron seis detenidos, se remitieron 45 expedientes al Ministerio Público (MP) y se impusieron 63 medidas de protección a favor de las agredidas.

Además de las acciones punitivas y legales, la policía de Salías ofreció 58 orientaciones y atenciones al ciudadano, 25 campañas de prevención y 25 conversatorios bajo la coordinación de la comisario Bionelli Echegarreta.

