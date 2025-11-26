Revelan imágenes de atentado contra chofer venezolano: extorsionadores dejan mensaje de amenaza

Suscríbete a nuestros canales

Un chofer venezolano fue la victima de un ataque por parte de presuntos extorsionadores, quienes abrieron fuego contra su unidad durante plena jornada laboral.

De acuerdo con los reportes del caso, hombres armados, quienes se movilizaban a bordo de una moto, atacaron a balazos una camioneta de la empresa "Etunigesa", en horas de la madrugada de este martes, 25 de noviembre.

El atentado se registró en el cruce de la avenida Pacasmayo con Canta Callao, en el límite de los distritos del Callao y San Martín de Porres, en Lima, Perú.

El venezolano logró salvar su vida

Se pudo conocer que dos motos interceptaron la unidad cuando salía de un paradero improvisado, alrededor de las 5:30 de la mañana.

El vehículo se encontraba con pasajeros a bordo cuando ocurrió el ataque y el conductor resultó ileso tras lanzarse al piso para salvar su vida.

Los pasajeros abandonaron la unidad y no se registraron heridos. De acuerdo con Buenos Días Perú, la unidad presentó tres impactos de bala, dos en la parte frontal y una en el lado del copiloto.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento cuando uno de los delincuentes huyó en una moto; durante su trayecto, se le cayó un objeto.

También se sospecha sobre la vinculación de un vehículo de lunas polarizadas que se encontraba muy cerca del lugar del ataque.

Silencio ante el temor del chofer

El chofer se rehusó a rendir declaraciones al medio local por temor y para resguardar su seguridad. El venezolano brindó su testimonio a la policía.

A pesar del ataque, los conductores que cubren la ruta San Martín de Porres - Ventanilla continuaron con sus labores.

Tras este hecho, los conductores de diversas compañías cerraron la vía como protesta para exigir a las autoridades mayor presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las calles.

Posteriormente, a modo de amenaza, los extorsionadores ingresaron a una transmisión de uno de los conductores de la empresa, y le indicó que se fijara en el mensaje que dejaron a pocos metros del lugar del atentado.

