Joven venezolana muere tras celebrar su cumpleaños en Utah: esto se sabe sobre el caso de Jehiely Díaz

Una joven venezolana, de 22 años de edad, falleció de manera trágica tras emigrar a Estados Unidos.

La víctima, Jehiely Díaz Rojas, originaria de Caracas, se había radicado en la ciudad de Denver y luego se mudó a Utah, donde residía desde hacía un mes, junto a su pareja.

De acuerdo con los reportes de lo ocurrido, Díaz falleció como consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono, el cual habría inhalado luego de quedarse dormida dentro de su carro en Salt Lake City.

Investigan condiciones de la muerte de la venezolana

Autoridades policiales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Tras conocer sobre el lamentable suceso, la familia de la joven, la cual se encuentra en Venezuela, solicitó apoyo con la campaña de recaudación de fondos para los gastos correspondientes al deceso de su pariente.

De acuerdo con la cuenta de Instagram Utahzolanos, los allegados de la víctima iniciaron una campaña de GoFundme, para la recepción de los fondos.

El medio digital detalló que Jehiely era solicitante de asilo en Estados Unidos. Su madre reveló que la joven estaba entusiasmada debido a que ya tenía su permiso de trabajo y todo parecía estar bien. La joven ya estaba contratada en un restaurante.

Sin embargo, tras conocerse la triste noticia, se pudo conocer que luego de que la joven celebrara su cumpleaños, el pasado 20 de noviembre, junto a su pareja y un primo, esta quiso alejarse para descansar, para ello, se fue al auto y prendió la calefacción para mitigar el frío.

Detienen a su pareja de manera preventiva

Se desconoce cuánto tiempo pasó en el vehículo. Cuando su pareja llegó al automóvil, trató de despertar a Jehiely, pero esta no respondió.

De inmediato, llamó al número de emergencias 911, y la policía registró la llamada de emergencia en horas de la madrugada del pasado viernes 21 de noviembre. Cuando los agentes llegaron al sitio del suceso, confirmaron que la joven ya no tenía signos vitales.

Se pudo conocer que la pareja de la joven quedó detenida de manera preventiva, mientras avanzan las averiguaciones.

Ahora, los parientes de la infortunada intentan recaudar fondos para repatriar los restos de Díaz. Según sus declaraciones, consultaron sobre un presupuesto el cual alcanza los 9.000 dólares.

