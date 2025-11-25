Reportan incendio de autobús en la autopista Francisco Fajardo: Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este martes, 25 de noviembre, se reportó el incendio de una unidad de transporte público en la autopista Francisco Fajardo (Gran Cacique Guaicaipuro).

El incidente se registró a la altura de Plaza Venezuela y ocasionó un breve bloqueo del tránsito vehicular.

Autoridades de la Policía Nacional Bolivariana establecieron un perímetro para evitar el acceso de los conductores en la vía, mientras esperaban la llegada de los Bomberos del Distrito Capital.

Minutos después, funcionarios del cuerpo bomberil llegaron hasta el lugar para controlar el fuego.

Bomberos controlan el incendio del autobús

A las 9:20 de la mañana, el comandante general del Cuerpo de Bomberos informó que los matafuegos lograron controlar el incendio de la unidad de transporte sin mayores incidencias.

No se registraron heridos como consecuencia del repentino incidente.

En las imágenes que compartió el funcionario por medio de las redes sociales se pueden observar los daños en la unidad de transporte, la cual fue consumida por las llamas en su totalidad.

Sin embargo, no se revelaron las posibles causas que originaron el fuego en la parte delantera del autobús.

Cuatro vehículos incendiados en Caracas de manera repentina

Con este incidente suman cuatro los vehículos que se incendiaron de manera repentina distintos sectores de Caracas, en lo que va de este mes.

El pasado lunes, 10 de noviembre, los organismos de seguridad y el Cuerpo de Bomberos se desplegaron en distintos puntos de la ciudad capital para atender tres incidentes.

Entre los casos, se reportó el incendio de un vehículo sobre el distribuidor de Plaza Venezuela, a la altura de la entrada de la Universidad Central de Venezuela.

El carro afectado es un sedán, modelo Esteem. En imágenes que circulan en las redes sociales, se puede observar el vehículo encendido en llamas desde la parte delantera.

Por otro lado, un autobús se quemó sobre el puente de Los Flores de Catia, al parecer, el fuego se desprendió desde el motor y cubrió la cabina.

Un tercer vehículo se incendió en la avenida principal de Maripérez, cerca de las instalaciones del Teleférico Warairarepano.

En este caso, se trató de un vehículo modelo Cherokee, el cual presentó un desperfecto mecánico en área del motor, indicó el comandante de los bomberos, Pablo Palacios.

No se reportaron heridos como consecuencia de los incidentes. ​La rápida intervención de los funcionarios de diversos organismos del estado permitió el control de los siniestros y evitó mayores daños.

