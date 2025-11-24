Muere tras someterse a una cirugía: detalles sobre el caso de la docente Yoslandy García

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 44 años de edad, quien era licenciada en educación, falleció pocos días después de someterse a una cirugía de bypass gástrico. Ahora, las autoridades investigan las condiciones que derivaron en el fatal desenlace.

De acuerdo con el reporte del comunicador Gerardo Morón, la Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asumió la investigación relacionada con la muerte.

La infortunada respondía al nombre de Yoslandy García Acosta, de 44 años de edad, residente de Coro y originaria del sector Santa Rita.

Complicaciones tras la cirugía de bypass

Tras conocer lo ocurrido, una comisión del Cicpc retiró el cadáver de la morgue del Hospital Doctor Alfredo Van Grieken y lo traslado hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en la avenida Alí Primera, por solicitud de los familiares de García, quienes pidieron una investigación.

Según el certificado de defunción, el deceso habría ocurrido por una falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada, shock séptico con punto de partida respiratorio (neumonía bilateral) y postoperatorio mediato de bypass gástrico.

Sin embargo, fuentes extraoficiales habrían revelado que, hace una semana, esta ciudadana se sometió a una operación de bypass y fue dada de alta. Los días pasaron mientras que la mujer sufrió una serie de complicaciones, incluso se requirió que se le practicara una diálisis.

Familiares solicitaron una investigación

En ese medio de ese complejo cuadro clínico, García falleció, por lo que inició la investigación para que se determinen las circunstancias del deceso.

En una nota de duelo, los habitantes de su natal Santa Rita la recuerdan como una persona admirable, generosa y de amplia calidez humana.

