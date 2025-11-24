La confesión del asesino de un niño desaparecido: lo descubrieron tras un segundo crimen violento

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien resultó detenido por el homicidio de un sexagenario, confesó su responsabilidad en otro violento crimen. Sería el asesino de un niño desaparecido.

De acuerdo con los reportes, el ciudadano Pedro José Arteaga, de 68 años de edad, fue violentamente asesinado por un joven de 18 años, en el sector Victoria de Bolívar, en Aroa, estado Yaracuy.

Tras la captura del homicida, este admitió su culpa por la muerte de Yeiber Faneite, niño que tenía ocho meses desaparecido, quien había sido buscado activamente por más de un mes.

De acuerdo con la publicación de Yaracuy al día, el detenido habría asesinado a Arteaga durante la madrugada de este domingo. Tras golpear al sexagenario en la cabeza con un bloque, le propinó varias puñaladas.

Reveló cómo asesinó al infante

Por otra parte, sobre el crimen del niño, el asesino confesó que lo asfixió al presionar su cuello con una cabilla, hasta dejarlo sin vida. Después de cometer el crimen, enterró el cuerpo del menor de edad.

Además, dijo a las autoridades que el niño estaba enterrado en el mismo patio donde asesinó a Arteaga, un espacio ubicado en la casa donde el agresor residía junto a sus familiares.

Tras la confesión del homicida, comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, GNB, Policía regional, Cicpc y expertos del Senamecf se desplegaron en el sitio del suceso.

Los organismos de investigación iniciaron las averiguaciones sobre el homicidio de Arteaga y el hallazgo de los restos del niño en el sitio indicado por el victimario.

Las autoridades aún buscan conocer el móvil que derivó en los violentos asesinatos.

La desaparición del niño en Aroa

Trascendió que, tras la desaparición del niño, el joven de 18 años había sido interrogado, luego de que los vecinos de la localidad lo señalaran como el principal sospechoso. Al parecer, el menor solía pasar el tiempo en la casa del acusado.

No obstante, en ese primer instante no se recolectaron pruebas en su contra y el sujeto no confesó su responsabilidad, por tal razón no quedó detenido.

El medio local detalló que, antes de su desaparición, el menor se quedó en su casa, jugaba con sus hermanitos, mientras su madre salió a buscar leña. Cuando la mujer regresó, no lo encontró.

También se supo que la madre del menor se encuentra en libertad, debido a que estaba en estado de gestación; había sido detenida por el delito de trato cruel, debido a que tenía descuidados a sus hijos, los cuales quedaron en manos del Estado.

El padre de estos menores está bajo custodia en la Comandancia General de Policía de San Felipe, acusado por el delito explotación sexual, debido a que prostituía a sus hijas mayores para obtener dinero.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube