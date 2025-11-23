Emergencia

Motorizado sobrevive milagrosamente tras ser dado por muerto en un accidente en Catia: aquí los detalles

De momento, no se conoce la identidad de la víctima del accidente ni su evolución

Por Jerald Jimenez
Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 05:04 pm
Motorizado sobrevive milagrosamente tras ser dado por muerto en un accidente en Catia: aquí los detalles
Foto: @Luissucesoss (cortesía)

Un motorizado que sufrió un fuerte accidente en plena autopista la altura de Catia protagonizó un milagroso hecho al sobrevivir a pesar de haber sido declarado sin vida en el sitio

De acuerdo con el reportero conocido como Luis Sucesos a través de su cuenta en X, el motorizado, cuya identidad no se ha dado a conocer, sufrió el accidente el sábado en la noche y fue tapado con una sábana tras ser dado por muerto por los transeúntes.

Momento en que la víctima del accidente fue hallada con vida

Sin embargo, la situación cambió cuando fue trasladado a un hospital, pues los paramédicos confirmaron que se mantenía con vida; sin embargo, permanece en estado de gravedad. 

Has ta el momento no hay información oficial disponible sobre el centro de salud al que fue envidado el motorizado. Tampoco se ha detallado sobre su estado de salud. 

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
bienestar
gastronomía
Domingo 23 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América