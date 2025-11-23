Motorizado sobrevive milagrosamente tras ser dado por muerto en un accidente en Catia: aquí los detalles

Un motorizado que sufrió un fuerte accidente en plena autopista la altura de Catia protagonizó un milagroso hecho al sobrevivir a pesar de haber sido declarado sin vida en el sitio
De acuerdo con el reportero conocido como Luis Sucesos a través de su cuenta en X, el motorizado, cuya identidad no se ha dado a conocer, sufrió el accidente el sábado en la noche y fue tapado con una sábana tras ser dado por muerto por los transeúntes.
Momento en que la víctima del accidente fue hallada con vida
Sin embargo, la situación cambió cuando fue trasladado a un hospital, pues los paramédicos confirmaron que se mantenía con vida; sin embargo, permanece en estado de gravedad.
Has ta el momento no hay información oficial disponible sobre el centro de salud al que fue envidado el motorizado. Tampoco se ha detallado sobre su estado de salud.
