Investigan muerte de adolescente en un autolavado: hay dos detenidos

Un lamentable suceso conmocionó a una familia del estado Carabobo, luego de que un joven de 16 años, identificado como Jense Duque, falleciera tras accionarse accidentalmente un arma de fuego, el hecho quedó registrado en un autolavado situado en el sector de Taborda Vieja de Puerto Cabello.

Según informaron medios locales, el joven se encontraba ejecutando sus labores de mantenimiento a un vehículo en el establecimiento y durante la limpieza del automóvil, el adolescente localizó una pistola en el interior. Movido por la curiosidad, comenzó a manipular el arma, la cual se activó de forma involuntaria, hiriéndose en la zona del cuello.

El propietario del autolavado actuó de inmediato, prestando auxilio a Jense Duque y trasladándolo de urgencia al Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. Debido a la gravedad de la lesión, su estado de salud fue catalogado como pronóstico reservado, y posteriormente se ordenó su remisión al Hospital Central de Valencia.

Tras una ardua batalla por su vida que se extendió durante siete días, el joven finalmente falleció el pasado viernes 21 de noviembre. Se pudo conocer que tanto el vehículo, como la pistola involucrados en esta tragedia pertenecen a un efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Como resultado de este incidente, las autoridades informaron que dos personas se encuentran bajo custodia, mientras se realizan las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades en la muerte accidental del adolescente.