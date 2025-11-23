Macabro ritual en la guarida de una banda de extorsionadores: siete venezolanos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Siete presuntos delincuentes de nacionalidad venezolana resultaron detenidos en medio de un operativo policial contra una banda criminal dedicada al sicariato y la extorsión.

La operación, realizada en el distrito de Ate, Perú, estaba destinada a la desarticulación de la organización criminal conocida como “El Clan del Norte–Nueva Generación”.

Descubren el arsenal oculto de los delincuentes

El presidente interino, José Jerí, encabezó el despliegue de las autoridades, durante el cual se desarrolló el allanamiento de dos inmuebles.

Los trabajos policiacos terminaron con la captura de siete personas, todas de nacionalidad venezolana, tres mujeres y cuatro varones, detalló Buenos Días Perú.

Durante el operativo también se incautaron cuatro vehículos, cuatro armas de fuego, municiones de diverso calibre, droga, tres motocicletas y material explosivo.

Macabro ritual en la guarida de los venezolanos

Por otro lado, las autoridades revelaron que en el inmueble donde fueron intervenidos los venezolanos se halló un altar con imágenes espeluznantes, las cuales incluían adornos como cabezas humanas hasta un crucifijo sumergido en una copa con un líquido transparente.

Adicionalmente, se encontraron listas específicas en varios cuadernos, con datos de las personas a quienes pretendían extorsionar los integrantes del llamado "Clan del Norte–Nueva Generación”.

Durante la intervención, el mandatario peruano destacó los avances obtenidos en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

