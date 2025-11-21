Cae sicario implicado en balacera contra dos mujeres: Cicpc confirma la razón detrás del ataque

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informaron la detención de uno de los implicados en un ataque que dejó dos mujeres heridas.

De acuerdo con el periodista Gerardo Morón, los hechos ocurrieron la noche del 8 de noviembre en una vivienda de la calle Constitución, en el sector Ezequiel Zamora de Coro.

Las víctimas, identificadas como Daybelis Joselin Duno, de 39 años, y Lorexi Guadalupe Zárraga Faneite, de 25 años, fueron el objetivo de unos sicarios que, según la investigación, buscaban a otro miembro de la familia, conocido con el alias de "Coco".

La verdadera víctima era un deudor

El suceso fue un "plan B" orquestado por los atacantes. Las órdenes que habían recibido eran eliminar al hijo y a la cónyuge de la persona a la que iban a cobrarle una deuda, por un presento ajuste de cuentas.

Al parecer, desconocían que el hombre que buscaban, alias "Coco", se encontraba dentro de la casa en un cuarto al momento del asalto, por lo que arremetieron a tiros contra sus dos seres queridos en un acto de frustración para saldar la deuda con sangre.

¿Qué detalles se conocen sobre la investigación?

La principal hipótesis manejada por el Cicpc, apunta a que el ataque fue motivado por un problema relacionado con tráfico de estupefacientes.

Según las investigaciones preliminares, alias "Coco" mantenía una deuda importante por con un sujeto apodado "Fefe". Este último, al no recibir el pago, contrató a terceros para que cobraran la deuda matando al deudor.

Un detenido y un solicitado

La Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturó a un implicado, el cual se encuentra detenido por el delito de "homicidio calificado en grado de frustración".

El sujeto fue identificado como Greiter Gabriel Durante Conde, de 19 años, conocido como "Chito". Asimismo, el Cicpc identificó y solicitó la detención de otro implicado: Gregory José Polanco Zárraga, de 35 años.

El Tribunal Primero de Control del estado Falcón emitió las respectivas órdenes de aprehensión, quedando plasmadas bajo los oficios 1C0-07-2025 y 1C0-08-2025, según el expediente general 1C0-894-2025.

