Esta es la condena que recibieron dos estafadores: exigían alta suma de dinero a un ciudadano

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves que se logró la sentencia condenatoria contra dos estafadores en el estado Mongas.
A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab brindó detalle del caso y cuántos años recibieron de condena.
Condena contra estafadores
De acuerdo con la información proporcionada, se trata de los sujetos identificados como Jesús Coa y Julio Girot, quienes fueron imputados y condenados por los delitos de extorsión y agavillamiento.
Asimismo, indica que los sujetos antes mencionados, recibieron una condena de 14 y 3 meses de prisión por estos delitos.
Coa y Girot dispararon en múltiples ocasiones contra la residencia de un ciudadano en el estado Monagas para exigir una gran suma de dinero, lo extorsionaron a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares.
