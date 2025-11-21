Esta es la condena que recibieron dos estafadores: exigían alta suma de dinero a un ciudadano

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves que se logró la sentencia condenatoria contra dos estafadores en el estado Mongas.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab brindó detalle del caso y cuántos años recibieron de condena.

Condena contra estafadores

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de los sujetos identificados como Jesús Coa y Julio Girot, quienes fueron imputados y condenados por los delitos de extorsión y agavillamiento.

Asimismo, indica que los sujetos antes mencionados, recibieron una condena de 14 y 3 meses de prisión por estos delitos.

Coa y Girot dispararon en múltiples ocasiones contra la residencia de un ciudadano en el estado Monagas para exigir una gran suma de dinero, lo extorsionaron a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares.

