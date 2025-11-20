Otra muerte en un resort de Disney World: hermetismo en los casos genera indignación

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva muerte registrada en las propiedaes de Walt Disney World en Florida es confirmada por las autoridades del Condado de Orange, una inusual serie de incidentes que ha generado alarma en la opinión pública y entre quienes visitan el parque.

El deceso más reciente se reportó el 8 de noviembre, siendo ya el quinto en menos de un mes, cuando un huésped fue encontrado sin vida en el Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa, según las autoridades.

La Oficina del Médico Forense no ha divulgado la identidad de la persona ni las causas exactas de la muerte, limitandose a confirmar el fallecimiento y declinar jurisdicción en el caso. De acuerdo con el reporte oficial no se realizó una autopsia ni se abrió una investigación forense.

Esta muerte se suma a una preocupante secuencia de casos reportados desde el 14 de octubre:

14 de octubre: Summer Equitz, una mujer de 31 años, fue hallada sin vida en el Contemporary Resort. Las atoridades catalogaron el caso como posible suicidio.

21 de octubre: Keith Petterson, un hombre de unos 60 años sufrió un episodio médico y luego murió.

23 de octubre: Matthew Alec Cohn, de 28 años, murió tras saltar desde el piso 12 del Contemporary Resort, siendo el segundo aparente suicidio en menos de diez días.

2 de noviembre: Una mujer de aproximadamente 40 años fue declarada muerta en el Pop Century Resort tras ser encontrada sin signos vitales.

Este no ha sido la única polémica de Disney en lo que va del año, pues en el mes de Junio, el coplejo turístico anunció que estarían despidiendo a miles de empleados para "reducir costos y adaptarse al ritmo cambiante de la inustria".

