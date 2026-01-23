“No estoy bien”: Alejandro Sanz se sincera como nunca sobre su salud mental

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Sanz se sincera con crudeza de uno de los periodos más oscuros de su vida. En una serie de entrevistas recientes, el artista de 55 años ha descrito la profunda depresión que lo llevó a anunciar en redes sociales en mayo de 2023 que no estaba bien. Un año y medio después, tras terapia y cambios vitales, emerge con un mensaje claro sobre la importancia de quitar el estigma a los problemas de salud mental.

La declaración que desató todo: "Quería desaparecer"

Todo comenzó con una publicación espontánea. En medio de una gira por España, Sanz escribió: "No estoy bien. No sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado". En la misma confesión, añadió: "A veces no quiero ni estar, literalmente. Solo quiero ser sincero... Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Al día siguiente, la noticia había "explotado en todos sitios". El artista reconoció haberse asustado por la repercusión y sintiéndose observado, incluso publicó un mensaje diciendo que estaba bien, aunque "en realidad no lo estaba".

Un "vacío" aterrador y el conflicto con la terapia

Más allá de la tristeza, Sanz detalló que lo que experimentó fue algo más profundo y aterrador. "No sabía lo que me estaba pasando. Era un vacío, una ausencia absoluta de emoción. Y me asusté de verdad", reveló al medio ABC.

Su decisión de hacerlo público generó un debate incluso en su espacio terapéutico. El cantante confesó: "Mi terapeuta me dijo que no debí haberlo dicho, pero bueno, esa es su opinión". Sin embargo, Sanz defiende su elección: "Yo creo que sí me ayudó un poco... me sentí menos solo. En eso sí coincidía el terapeuta, en que nunca estuviera solo".

La recuperación

El camino de salida se basó en varios pilares. El principal fue rodearse de "las personas correctas" y comprometerse con la terapia, que continúa hasta hoy. También aprendió a poner límites, algo que antes no hacía: "siempre estaba pendiente de cumplir las expectativas de todo el mundo menos las mías".

Este cambio se reflejó en su trabajo. Tras un periodo en el que "había perdido la ilusión por componer", ahora ha encontrado una nueva energía. Ha cambiado sus hábitos, reduciendo las agotadoras sesiones de estudio de 14 horas a otras más sostenibles de 5 horas, buscando "la eficiencia más que el virtuosismo".

El arte como catarsis y un mensaje contra el estigma

La música fue su principal vía de catarsis. Su último álbum, 'Y ahora qué +', nace de este proceso, con la canción "Palmeras en el jardín" como la "primera piedra" y la "catarsis que necesitaba" tras su separación de Rachel Valdés.

Hoy, Sanz utiliza su experiencia para enviar un mensaje social. Considera que "lo mejor es quitarle ese estigma que tan perjudicial ha sido para quienes han pasado por ello". En su aparición en 'El Hormiguero' fue contundente: "Todo el mundo se cree que es de hierro y no lo es... Al final, cuando te pasa factura, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda y ser lo más sincero posible".

