¿Por qué terminaron? Alejandro Sanz y Candela Márquez confirman su separación

Alejandro Sanz y Candela Márquez han puesto punto final a su relación sentimental tras algo más de un año juntos. La decisión es especialmente sorprendente porque el pasado jueves 19 de diciembre la pareja aún fue vista celebrando de manera íntima el cumpleaños del artista madrileño. Fuentes del entorno de la expareja aseguran a estos medios que la separación se produjo "en los últimos días" y que no hay terceras personas involucradas. Según estos allegados, la causa radicaría en la intensidad de sus caracteres: "Están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales".

Las señales de Candela Márquez en redes

Tras la ruptura, la actriz de 37 años viajó a su Valencia natal para pasar las fiestas navideñas con su familia. Desde allí, se dirigió a sus seguidores en un directo de Instagram cargado de significado. Candela declaró: "Estoy emocionadísima con la Navidad al pensar que, después de tantísimos años, voy a pasarla con mi familia". Y añadió: "Porque no nos tenemos que olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas... porque la familia siempre va a estar ahí".

La intérprete de La Encrucijada también habló de embarcarse en una nueva etapa personal: "La verdad es que estoy muy feliz, pasando por un momento maravilloso de reencontrar a Candela". Como guiño final a este capítulo de su vida, bromeó diciendo: "un día voy a escribir este capítulo de mi vida". Además, llamó la atención que haya dejado de seguir a Alejandro Sanz en Instagram, un gesto que el periodista Javi Hoyos confirmó en sus redes.

Un romance con idas y vueltas

La historia de amor entre el cantante y la actriz comenzó a visibilizarse en el otoño de 2024, cuando fueron invitados a la fiesta del 50 cumpleaños del actor Paco León. Pocas semanas después, en noviembre de ese mismo año, oficializaron su relación en la alfombra roja de los Latin Grammy. Durante más de un año, mantuvieron un perfil bajo, alejado de los escándalos, y se mostraron cómplices en diversos eventos públicos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la pareja toma distancia. Fuentes cercanas explican que "no es la primera vez que deciden separar sus caminos" y que en ocasiones anteriores el amor les había hecho reconciliarse. Esta trayectoria de altibajos alimenta ahora la especulación sobre un posible reencuentro en el futuro, aunque por el momento, tal y como señalan sus allegados, "en este momento se han dicho adiós".

