“Avatar: fuego y ceniza”: se convierte en un éxito de taquilla tras su estreno

"Avatar: Fuego y Cenizas" se posicionó como la película más taquillera del fin de semana a nivel mundial. La cinta recaudó 345 millones de dólares globalmente en sus primeros tres días, una cifra que constituye el segundo mejor debut de 2025, solo por detrás de "Zootopia 2". Este resultado se dividió en 88 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 257 millones en el mercado internacional.

No obstante, el desempeño llegó con luces de advertencia. La recaudación doméstica cayó aproximadamente un 35% frente a los 134 millones de dólares que logró "Avatar: El Camino del Agua" en su primer fin de semana en 2022. Además, el resultado estuvo por debajo de las expectativas de los analistas, quienes proyectaban un debut entre los 100 y 125 millones de dólares en territorio norteamericano.

Una franquicia acostumbrada a las maratones

La comparación con su predecesora inmediata es inevitable, pero expertos recuerdan que las películas de "Avatar" se caracterizan por su longevidad en cartelera, no por récords en su primer fin de semana. El primer "Avatar", en 2009, debutó con 77 millones de dólares en Estados Unidos, pero su paso prolongado por los cines lo llevó a convertirse en una de las películas más taquilleras de la historia con casi 3 mil millones de dólares globales. "El Camino del Agua" siguió un patrón similar, manteniéndose como la favorita de la taquilla durante semanas.

Este historial ofrece un margen de esperanza para "Fuego y Cenizas". Aunque el estreno pudo estar por debajo de las proyecciones, las películas de Avatar son conocidas por sus "trayectorias de maratón" en taquilla, un factor crucial en la lucrativa temporada navideña.

Factores que enfriaron el debut

Varios elementos confluyeron para explicar un estreno menos explosivo. La película enfrentó competencia inusual de otros tres estrenos importantes ("David", "The Housemaid" y "The SpongeBob Movie"), algo que no sucedió con las entregas anteriores. Su extenso tiempo de ejecución de más de tres horas también limita el número de funciones diarias.

Además, analistas apuntan a una menor demanda contenida en comparación con "El Camino del Agua", que llegó tras 13 años de espera, y a una percepción de menor innovación tecnológica respecto a sus revolucionarias predecesoras. El dato de que unos 5.2 millones de espectadores la vieron en su primer fin de semana en EE.UU., frente a los 8.7 millones de la secuela anterior, ilustra este menor ímpetu inicia.

El futuro de Pandora podría depender de la capacidad de "Fuego y Cenizas" para emular la longevidad de sus predecesoras. El propio James Cameron ha declarado que el destino de la franquicia, con dos películas más ya escritas, "se decidirá por el éxito" de esta tercera entrega en las próximas semanas, dada su enorme inversión de unos 400 millones de dólares en producción.

