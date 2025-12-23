"La salud es mi talón de Aquiles": el último problema de salud que debió enfrentar Daniela Bascopé

Suscríbete a nuestros canales

La exitosa carrera de Daniela Bascopé, iniciada a los 15 años en la telenovela Samantha y consolidada con protagónicos como Harina de otro costal y El árbol de Gabriel, se detuvo abruptamente en 2007. Con tan solo 25 años, la actriz fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin tipo T, un cáncer agresivo en el sistema linfático. El tratamiento fue extremo: sometida a quimioterapias, su única esperanza fue un trasplante de médula ósea realizado el 23 de julio de 2007 en el Anderson Cancer Center de Texas. Este procedimiento, que requirió aislarla en una habitación por un mes, significó, en sus propias palabras, "volver a nacer" con un sistema inmunológico nuevo. Por ello, ahora celebra cada aniversario del trasplante como un nuevo cumpleaños.

Del miedo a la transformación

En conversaciones recientes, Bascopé ha confesado que el impacto emocional del diagnóstico aún resuena en ella, reviviendo el miedo cada vez que habla del tema. Sin embargo, su poderosa herramienta fue el "reencuadre": decidió ver la enfermedad no como una sentencia de muerte, sino como una maestra que le obligó a crecer. "La salud siempre ha sido mi talón de Aquiles", reconoce, pero esa vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Tras recuperarse, plasmó esta experiencia en el libro Vencer y Vivir y en su canción Tango Remedio, un mensaje musical de aliento.

Una artista multifacética

Superar el cáncer no solo marcó su vida personal, sino que redefinió su carrera. Bascopé amplió su horizonte como cantautora, publicando dos álbumes, y como escritora de autoayuda. Pero su legado más profundo nació junto a su abuelo, el Dr. Herman Van Grieken: la Fundación Bascopé Van Grieken, creada para atender y orientar a pacientes con linfomas y leucemias. Desde entonces, se ha dedicado a dar conferencias motivacionales, compartiendo las herramientas que la ayudaron a superar la adversidad.

Un mensaje de vida más allá de la enfermedad

La historia de Daniela Bascopé trasciende la superación de una enfermedad. Es también un relato de reinvención constante frente a otros desafíos de la vida, como la maternidad, la migración y una separación después de 12 años de matrimonio. A través de todo, transmite un mensaje claro de resiliencia.

