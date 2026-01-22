El lado más íntimo de Gilberto Santa Rosa: el salsero prepara un álbum en vivo sin ediciones

Suscríbete a nuestros canales

Gilberto Santa Rosa, “El Caballero de la Salsa”, presenta su proyecto más personal en años. Se trata de “Íntimo”, un álbum grabado en vivo en Miami con un quinteto acústico, que captura la magia espontánea de una noche única y sin filtros. El disco, disponible desde el 30 de enero en todas las plataformas digitales, marca el comienzo de un año que incluye dos esperadas presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico los días 14 y 15 de febrero.

Una propuesta “de realidad”

“¿Qué más real que esto?”. Con esa frase, Gilberto Santa Rosa define la filosofía detrás de “Íntimo”. El artista concibió el proyecto como un acto espontáneo: reunir a un público y grabar una presentación en vivo de boleros, tal como sucedió, sin ediciones ni post-producción. “El público va a ver ahí exactamente lo que pasó; no hubo diferentes tomas, ni cortes”, explicó el sonero, estableciendo un paralelismo con la era de los realities televisivos, pero aplicado a la pureza musical.

El álbum es un viaje sentimental por clásicos del bolero y homenajes a sus ídolos. Incluye temas como “Amor para la historia”, “Tocan a la puerta” y un medley de “Inolvidable” y “Juguete”, dedicado a sus referentes Julio Gutiérrez y Bobby Capó. La formación musical es deliberadamente reducida y acústica: solo piano, bajo, batería, saxofón tenor y percusión, lo que permite escuchar hasta “la respiración” y crear un diálogo cercano con el público.

El regreso a casa

Este lanzamiento es la antesala perfecta para su gran cita en San Juan. Por primera vez, Santa Rosa celebrará el Día de San Valentín en Puerto Rico con dos funciones consecutivas en el Coliseo, un escenario que para él representa un honor y un desafío especial. “Presentarme en Puerto Rico siempre es especial, porque es mi casa… hay que echar el resto y dar lo mejor de todos”, afirmó el artista.

Para estas fechas, el “Caballero” promete un espectáculo amplio que abarque décadas de su carrera, dirigido tanto a quienes lo siguen desde los años 80 como al público joven. “La música marca momentos”, reflexionó Santa Rosa, adelantando que el repertorio incluirá tanto canciones de amor como de desamor, reconociendo la conexión emocional que los latinos tienen con las historias de corazón roto.

Un 2026 cargado de proyectos y gratitud

“Íntimo” es solo el primer capítulo de un año que se perfila activo. Inmediatamente después de los conciertos en Puerto Rico, Santa Rosa continuará su gira en Orlando (20 de febrero) y ya tiene agendado un regreso al Auditorio Nacional de Ciudad de México en julio. Además, confesó tener en carpeta otras tres producciones discográficas, incluyendo un álbum de boleros con temas inéditos y otro de música tropical.

