Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa anunció a través de sus redes sociales, la cancelación de sus presentaciones en Colombia, las cuales estaban programadas para el fin semana.

Según el comunicado compartido en la cuenta de Instagram del famoso, esta cancelación se generó debido a inconvenientes con la gestión de visas de trabajo para una parte de sus músicos y miembros del equipo técnico.

"GSR Management LLC, empresa que representa las actividades artísticas de Gilberto Santa Rosa, fue informada de que las visas de trabajo para el artista puertorriqueño, sus músicos, técnicos y el personal de apoyo que lo acompaña durante sus presentaciones —las cuales fueron solicitadas y tramitadas por una empresa nacional que fungió como intermediaria— no fueron gestionadas correctamente ante el gobierno y, por consiguiente, la petición de visa fue negada", reza parte del comunicado del equipo técnico de Gilberto Santa Rosa.

Por ese motivo, el artista tuvo que cancelar los conciertos que se llevarían a cabo en Cartagena durante el fin de semana.

"GSR Management LLC agradece al gobernador de Bolívar, La Timba y Moys Producciones, así como al Gobierno de Colombia por todo el apoyo a través de los años, y esperamos que Gilberto Santa Rosa pueda regresar muy pronto al hermano país", acotaron.

Hasta el momento, no han informado para cuándo se podrán retomar de nuevo estos eventos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube