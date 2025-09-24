Del amor al escándalo: los romances de Belinda que terminaron en drama

Suscríbete a nuestros canales

De ídolos juveniles a magos internacionales, futbolistas, cantantes y hasta un anillo millonario que terminó en lágrimas, Belinda ha protagonizado algunos de los romances más mediáticos de la farándula mexicana, siempre envueltos en polémica.

Christopher Uckermann: el inicio de los amores bajo reflectores

El primer gran amor conocido de Belinda fue Christopher Uckermann, integrante de RBD. Ambos eran adolescentes cuando comenzaron a salir y la prensa juvenil los seguía a cada paso. Aunque la relación fue corta, marcó el inicio de una constante en la vida de la cantante: sus noviazgos siempre serían públicos y motivo de especulación.

Los fans de RBD y de Belinda todavía recuerdan esos años como un romance inocente, pero detrás de cámaras había tensiones: los compromisos de trabajo, la presión mediática y los celos de la juventud hicieron que todo terminara rápido. Aun así, quedó como el primer chisme romántico que puso a Belinda en la mira del espectáculo.

Giovani dos Santos: fútbol, fiestas y rumores de infidelidad

Uno de los romances más mediáticos fue con el futbolista Giovani dos Santos. Su relación mezclaba dos mundos muy distintos: la música pop y el fútbol internacional. La pareja fue captada en fiestas, vacaciones y reuniones privadas, generando un sinfín de titulares.

Pero lo que parecía una historia de glamour pronto se volvió un campo minado. Se rumoraba que Giovani era demasiado fiestero y que Belinda no toleraba sus constantes escapadas nocturnas. Por su parte, él tampoco llevaba bien el carácter fuerte de la cantante. Los rumores de infidelidad siempre estuvieron presentes, y al final la historia acabó con más polémica que romance.

Mario Domm: química musical que no prosperó

Con Mario Domm, vocalista de Camila, Belinda vivió un acercamiento que parecía más artístico que sentimental, pero pronto corrieron versiones de que eran algo más que colegas. Compartieron cenas y se dejaron ver juntos en más de una ocasión, levantando las sospechas de un romance.

Sin embargo, este amorío nunca terminó de consolidarse. La falta de confirmación oficial y la discreción de ambos hicieron que el tema quedara en rumores, aunque los allegados aseguran que sí hubo algo y que incluso inspiraron canciones en medio de su breve relación.

Criss Angel: lujo, romance internacional y final tóxico

El noviazgo con el famoso ilusionista Criss Angel fue de los más sonados en la prensa internacional. Belinda vivía una etapa de viajes y glamour, apareciendo en Las Vegas y compartiendo con él experiencias de lujo. Para muchos, era la pareja perfecta: un mago multimillonario y una estrella pop mexicana.

Pero el cuento de hadas duró poco. Tras la ruptura, Criss Angel explotó en redes sociales y acusó a Belinda de interesada, asegurando que solo buscaba beneficios económicos. Sus palabras fueron durísimas y dañaron la imagen de la cantante. Ella, en cambio, prefirió no responder públicamente, dejando que el escándalo hablara por sí solo. Fue uno de los finales más tóxicos en su historial.

Lupillo Rivera: tatuajes, pasión y un amor imposible

El romance con Lupillo Rivera desató furor en la prensa mexicana. Aunque Belinda intentó mantenerlo en privado, fue imposible cuando él mismo decidió confirmarlo. El cantante estaba tan enamorado que se tatuó el rostro de Belinda en el brazo, un gesto que generó miles de titulares y debates sobre la intensidad del noviazgo.

Lo sorprendente es que Belinda nunca habló demasiado del tema, lo que alimentó la polémica: mientras Lupillo gritaba su amor a los cuatro vientos, ella prefería el silencio. Poco después en el programa Hoy Día se reveló una foto del motivo por el que estos habrían terminado y es que en la fotografía de veía a Belinda en un avión reposando su cabeza sobre el hombre de otro hombre mientras se tomaban de la mano.

Christian Nodal: anillo millonario, promesas de boda y ruptura explosiva

El romance con Christian Nodal fue, sin duda, el más mediático de todos. Lo que comenzó como complicidad en La Voz México se transformó en un amor apasionado. Nodal no tardó en pedirle matrimonio con un anillo valuado en millones de dólares, considerado uno de los más caros en la farándula.

La pareja parecía vivir un cuento de hadas, pero pronto llegaron las grietas. Se rumoraba que Belinda tenía problemas económicos y que pedía dinero a Nodal, mientras él insinuaba en redes que había sufrido engaños. La ruptura fue un terremoto mediático: indirectas, declaraciones y un fandom dividido entre quienes apoyaban a Nodal y quienes defendían a Belinda. Hasta hoy, sigue siendo una de las separaciones más comentadas en México y España.

Otros amores y rumores que persiguen a Belinda

Además de sus romances confirmados, Belinda también ha estado rodeada de rumores. Uno de los más conocidos fue con el empresario Pepe Díaz, con quien tuvo una relación intermitente llena de idas y vueltas. También se le ha vinculado a actores y cantantes con quienes nunca confirmó nada, pero cuyas cercanías desataron teorías en la prensa rosa.

