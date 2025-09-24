Reaparece Michelle Artiles con otro seudónimo: suma nuevas denuncias por abuso de mujeres

Suscríbete a nuestros canales

Michelle Artiles saltó a la escena pública en Venezuela como una joven trans que se presentaba como activista por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, esa imagen se vino abajo en 2023, cuando varias denuncias la señalaron por presuntos abusos sexuales, manipulaciones psicológicas y estafas económicas.

Las acusaciones eran graves: testimonios de mujeres que aseguraban que Artiles las drogaba, que se aprovechaba de su vulnerabilidad emocional y que incluso utilizaba recursos de las organizaciones donde colaboraba en su propio beneficio. El escándalo llegó tan lejos que el fiscal general, Tarek William Saab, informó la apertura de una investigación a través de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Desde ese momento, Michelle pasó de ser reconocida en marchas feministas y espacios de militancia a convertirse en una persona señalada por delitos de alto impacto, lo que la hizo optar por desaparecer borrando sus redes, y dejó de aparecer en actos hasta que finalmente abandonó Venezuela.

Un nuevo comienzo bajo otro nombre

Tiempo después se supo que había salido del país y se instaló en Perú. Allí, lejos del ojo mediático venezolano, cambió su nombre a “Andreína” e intentó empezar de cero. Durante meses su paradero era incierto, hasta que, casi por descuido, quedó expuesta nuevamente en redes sociales.

El detonante no fueron las viejas acusaciones legales, sino sus aventuras sentimentales ya que varias chicas descubrieron que todas estaban siendo cortejadas por la misma persona y decidieron exponerla.

El hilo que lo destapó todo

La historia se conoció gracias a un extenso hilo en X (antes Twitter) publicado por la usuaria Ashlyn (@sausaudii). Allí narró cómo, en junio de este año, entabló contacto con “Andreína” justo cuando atravesaba una ruptura amorosa. Según su relato, la venezolana primero se mostró como una amiga comprensiva, escuchando sus problemas y dándole apoyo emocional, pero pronto la relación escaló hacia lo romántico y lo íntimo.

Aunque Ashlyn vive en Colombia y Michelle en Perú, chats interminables, llamadas diarias, confesiones personales, sexting y hasta regalos hicieron que la relación a distancia pareciera más que una simple amistad. Tanto así que en septiembre, por el cumpleaños número 25 de Andreína, Ashlyn le envió flores y un rosario, gesto que fue correspondido con lágrimas y mensajes públicos de cariño.

Todo parecía indicar que había algo especial entre ellas… hasta que apareció otra protagonista: Avril, quien aseguraba ser la novia oficial de Michelle desde 6 meses atrás.

La revelación: más de una enamorada al mismo tiempo

Avril contactó a Ashlyn en privado para contarle que también mantenía una relación con Andreína. Según dijo, llevaba meses sosteniéndola económicamente, enviándole dinero para que pudiera comer y ayudarla en su situación precaria.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Una tercera joven, identificada como Evelin, también salió a relucir, revelando que desde hacía semanas estaba siendo conquistada por la misma persona. Así quedó conformado un triángulo amoroso virtual, en el que todas descubrieron que eran parte del mismo engaño.

Indignadas, las tres decidieron crear un grupo de WhatsApp para confrontarla directamente. Allí, sin rodeos, le pidieron que explicara qué tenía con cada una y desde cuándo, advirtiéndole que si no daba la cara la expondrían públicamente.

La reacción de Michelle: evasivas y silencio en redes

Ashlyn, respaldada con capturas, fechas y pruebas, no tardó en publicar fragmentos de las conversaciones que dejaban claro que Artiles mantenía tres relaciones paralelas y que jugaba con los sentimientos de cada una.

La activista al verse rodeada y sin salida, optó por repetir la misma estrategia que en Venezuela: desaparecer de las redes. Desactivó su cuenta en X y se esfumó para evitar un linchamiento digital aún mayor.

Asi entonces, mientras en Venezuela sigue siendo investigada por delitos graves relacionados con abuso y estafa, en Perú vuelve a dar de qué hablar, esta vez por un escándalo amoroso que combina traición, manipulación y engaños múltiples.

