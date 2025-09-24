Chepa Candela: Hermes Ramírez regresa a Venezuela ¿Con las tablas en la cabeza?

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡¡Buenooosss días!!!… Y como siempre, les doy la bienvenida a quienes posan sus “visores” en esta, la columna más leída (¡Al que le pique, que se rasque!) del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea ¡divino y sabroso!

Hermes Ramírez

Así que a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!! arranco con el “parling” para contarles que el HERMES RAMÍREZ (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) retorna a Venezuela ¡“con las tablas en la cabeza”! pues, al parecer, se cansó de esperar que se concretaran las supuestas ofertas que tenía de algunos canales “mayameros”, donde - me consta que fue contactado, pero la cosa no cuajó, supongo yo que por cuestiones económicas, pues para nadie es secreto que el susodicho tiene una tarifa tan alta que no la brinca un venado…y no va a regalar su trabajo por “cuatro dólares”…que además no le hacen falta porque bastaaanteee “biyuyo” que se mete echando las cartas, fumando el tabaco y leyendo la borra del café…¡Síii, señores!...Según mis fuentes de “La ciudad del sol”, el popular “Iluminado de Venezuela” había reabierto contactos con Televen para plantearse la posibilidad de un pronto regreso…y al parecer la cosa podría concretarse, pues según me contaron (Y ¡trúuuaaa, trúuuaaaa!, cual cotorra me limito a repetir) hay interés de parte…de manera que si el “bisni” se da, el Hermes Ramírez retornará a la “pícola pantalla” con su programa “Código Hermes”, cuya última edición fue transmitida el 4 de octubre de 2018 por Televen…poco después se fue de Venezuela para recorrer varios países latinoamericanos e instalarse en los lares mayameros donde lleva varios años instalado…

Miss Grand Venezuela

Yyy entrando en materia missérica, les bat que el MISS GRAND VENEZUELA las aguas se ponen cada vez más turbias, pues los franquiciantes no saben dónde meter la cara luego de que eliminaron a varias candidatas que ganaron los certámenes regionales y les habían jurado que serían " intocables" y la cosa resultó todo lo contrario, ya que como se los batí en pasadas ediciones a las pobres muchachas les pintaron una gran “ave doméstica”…El caso es que el equipo de dicho “templete” no les ha dado la cara y la única respuesta que tienen fue la que les comenté días atrás...Lo más asombroso del cuento es que las candidatas no han terminado de cumplir con los patrocinantes, quienes les dieron dientes, pelos, uñas y carillas y cirugías…y lógicamente las apoyaron en todo porque eran las oficiales, pero no valió de nada, pues las supuestas candidatas quedaron “secas” con la decisión tomada por Jacqueline Aguilera, que las borró de la lista ¡de un solo, plumazo!...generando la duda: tanto ¿Quién volverá a confiar en el Miss Grand con tanta tramoya y decisiones sin sentido?...¡Sabrá Pepe!…

Vanessa Maradona

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que VANESSA MARADONA (¿Les suena ese nombrecito?) cogió un respiro, pues su costilla”, el actor colombiano Iván López viajó a Colombia para grabar una nueva telenovela, cosa que la actriz aprovechará para dedicarse a los proyectos que había echado de lado para dedicarse a sus asuntos hogareños…Bueno, la susodicha decidió volver al ruedo…y prepara un proyecto llamado “Mamacitas" con Silvana Continanza, además está a punto de estrenar una película en honor a su papá, el futbolista Luis Mendoza y sigue con su programa en las redes " Viajeros del alma" junto a su maridito ...Por cierto , a las envidiosas que dicen que Vanessa Maradona se le metió por la pepa de los ojos al galán colombiano, déjenme decirles que “pelaron patin!...,pues fue el susodicho quien le echó los perros a la criolla…¿resultado? una hija y cinco años de feliz relación matrimonial...De paso, les cuento que el actor fue a su tierra a reunirse con el canal RCN, ya que está en planes la tercera parte de la telenovela " La ley del corazón" donde a un abogado mujeriego, así que la Vanessa MARADONA va a tener que viajar más seguido para cuidar a su macho de las " vampiras " que lo rodean ....¿Chao!...

