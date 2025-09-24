La primera edición del Gaita Fest llega a Caracas: conoce todos los detalles

El ambiente navideño se encenderá antes de lo habitual este año. La Concha Acústica de Bello Monte vibrará con el primer Gaita Fest Caracas "Viva la Gaita", un festival que reunirá a más de diez agrupaciones y artistas para dar la bienvenida oficial a la temporada gaitera 2025. La cita está programada para el sábado 27 de septiembre desde las 4:00 pm, combinando música tradicional, seguridad reforzada y un propósito solidario de alto impacto.
Cartel gaitero: desde clásicos renovados hasta nuevas propuestas
El lineup confirmado incluye nombres que representan la evolución del género. Por un lado, agrupaciones consolidadas como Melody Gaita, Tambor Urbano y Los Fulleros de Daniel Alvarado; por otro, proyectos que fusionan tradición y modernidad como D’Total Zulianidad, Maleiwa es Gaita y Sentimiento Nacional. También subirán al escenario Conjunto Saladillo y Serenata Decembrina, junto a invitados especiales de la talla de Daniel Somaroo y Énder Fuenmayor. Cada artista interpretará una selección de sus temas más emblemáticos, garantizando un repertorio que recorrerá la historia reciente de la gaita.
Logística y seguridad
Los organizadores del evento han diseñado un dispositivo de seguridad que integrará efectivos de cuerpos policiales municipales y nacionales, junto con compañías privadas. El objetivo es asegurar que el público pueda disfrutar de la fiesta en un ambiente familiar y controlado. La cita no solo busca entretener, sino también generar un impacto positivo en la sociedad.
Una causa que une: 60 años apoyando a la parálisis cerebral
El festival tendrá un carácter benéfico dirigido a apoyar a la Asociación Nacional contra la Parálisis Cerebral (Anapace), institución que celebra seis décadas de trabajo dedicadas a la investigación, prevención y atención integral de personas con esta condición. Las entradas tienen un precio de 10 dólares y están disponibles a través de la aplicación Cashea y el portal web de Solo Ticket.
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube