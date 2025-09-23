El otro legado de los Fernández: fama, poder y controversia en la dinastía musical

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que la familia Fernández logró consolidar su nombre en la música ranchera como una de las dinastías más influyentes de México. Desde el patriarca, Vicente Fernández, hasta la nueva generación. Gracias a su fama, el nombre de todos los integrantes de la familia siempre vive bajo el constante escrutinio público.

Sin embargo, la dinastía no solo es reconocida por sus grandes e incontables éxitos en el escenario, sino que también han acumulado una serie de escándalos que han puesto a prueba su reputación, revelando que el éxito y la fama no los hacen inmunes a los problemas.

La vida de Vicente Fernández estuvo salpicada por el escándalo

La imagen de caballero de Vicente Fernández se vio afectada en sus últimos años de vida, cuando en 2021 un video se hizo viral, en el que se ve al cantante tocar de manera inapropiada a una joven fan mientras se tomaban una foto. El incidente generó una ola de críticas y acusaciones de acoso que forzaron al famoso a pedir disculpas públicas, un golpe significativo a su intachable reputación.

“Chente” se casó con María del Refugio Abarca, mejor conocida como “Doña Cuquita”, sin embargo, en varias ocasiones fue tachado de infiel. Incluso se dice que durante su faceta como actor tuvo amoríos con artistas de la talla de Angélica María, con quien protagonizó la cinta Entre Monjas Anda el Diablo (1973) y Manoella Torres, con quien trabajó en El Albañil (1975).

Los escándalos de los hijos y nietos de la dinastía Fernández

Cabe destacar, que este no fue el único suceso turbio en la vida del famoso, pues en el año 1998, la familia vivió un calvario cuando su hijo, Vicente Fernández Jr., fue secuestrado por una banda criminal. Durante los 121 días de cautiverio, los secuestradores le cortaron dos de sus dedos, para presionar a los familiares con grandes cantidades de dinero. Finalmente, la familia Fernández pagó $3,2 millones de dólares como rescate.

Además, del secuestro, acaparado titulares por su vida personal. Su divorcio de la periodista Mara Patricia Castañeda y su posterior relación con la "Kim Kardashian mexicana," Mariana González, han mantenido a la prensa de espectáculos atenta a cada uno de sus movimientos.

Por su parte, Alejandro Fernández, conocido como "El Potrillo," ha enfrentado problemas de conducta en público, incluyendo incidentes de embriaguez en aviones y bares. Su imagen de galán se ha visto comprometida por videos virales que lo muestran desorientado y en situaciones vergonzosas.

La nueva generación, los nietos de Chente, tampoco se ha salvado de los escándalos. Camila Fernández, hija de Alejandro, generó polémica con su matrimonio y embarazo exprés, mientras que Emilio Fernández ha estado en el ojo del huracán por presuntos problemas relacionados con su vida nocturna.

La dinastía Fernández demuestra que la fama y el poder son un arma de doble filo.

