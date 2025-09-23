Fama y tragedia: los asesinatos de ocho artistas que impactaron al mundo

Suscríbete a nuestros canales

Durante muchos años, diferentes celebridades de todo el mundo fueron asesinadas, especialmente aquellos artistas que se encuentran en géneros musicales que abordan temas de la calle. Muchos de estos famosos fueron víctimas del crimen organizado, robo o algunos por quienes consideraban sus propios fanáticos.

La reciente muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez, B-King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, en México, vuelve a hablar de este lamentable fenómeno. Ambos artistas fueron encontrados sin vida tras haber desaparecido en Ciudad de México, y las primeras investigaciones de las autoridades mexicanas sugieren que el crimen presuntamente podría estar vinculado a un grupo criminal.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que unos artistas son víctimas de asesinatos a lo largo de la historia.

Artistas víctimas de asesinatos

Selena Quintanilla, una de las mayores exponentes de la música latina a nivel mundial y durante su carrera, fue víctima de Yolanda Saldívar, quien era la presidenta de su club de fans por años, esta mujer logró ganarse la confianza de la reina del Tex-Mex al grado de volverse la directora de las boutiques de la cantante. Sin embargo, hubo una confrontación entre ambas y después de meses de cuestiones legales, restricciones y la visible obsesión de Yolanda con Selena, un 31 de marzo de 1995 después de haber tenido una discusión Saldívar le disparó a Selena, donde momentos después debido a la pérdida de sangre perdió la vida.

En esta lista se encuentra el famosos diseñador de moda italiano y el fundador de la marca Versace, Gianni Versace, quien logró el éxito mundial por ser de los pioneros en relacionar la moda con la industria musical al crear glamurosos diseños para artistas como Eric Clapton, Duran Duran, Madonna, Cher o Elton John.

Sin embargo, el 15 de julio de 1997 Andrew Cunanan asesinaría al diseñador con dos tiros luego de haberse conocido en la discoteca Colossus y según los reportes del FBI y en palabras del ex jefe de la unidad de abusos infantiles y asesinos del FBI “aunque Versace no fuese ‘personalmente simbólico’, era el homosexual rico, con una vida de éxito y una aceptación pública que Andrew Cunanan nunca podría tener”.

El rapero estadounidense, Tupac Shakur, fue asesinado a tiros en el año 1996 en Las Vegas. Según informaron medios internacionales en ese momento, Duane "Keffe D" Davis, quien fue acusado del crimen, planeó el asesinato como venganza por los golpes que había recibido su sobrino en una pelea en Las Vegas y por ese motivo interceptaron al rapero para abatirlo.

Entre estos artistas, también se encuentra el rapero rapero XXXTentacion, asesinado a tiros en 2018 durante un robo, y el también cantante Nipsey Hussle, quien murió en un tiroteo en 2019 fuera de su tienda de ropa en Los Ángeles.

El músico británico, John Lennon, cofundador de The Beatles, fue asesinado por David Chapman, quien se declaraba como gran fanático del artista, en diciembre de 1980, Chapman se acercó a Lennon para pedirle un autógrafo cuando le disparó en la entrada de El Dakota, edificio donde John vivía con su esposa Yoko.

La muerte de estos artistas famosos es un recordatorio de que la fama y el éxito no protegen a los artistas de los peligros del mundo, especialmente cuando su música se cruza con la violencia y el crimen organizado.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube