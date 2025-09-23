¿Qué pasó con B-King y Regio Clown? Conoce los detalles de la tragedia que impactó al género urbano

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía del Estado de México confirmó este lunes el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King), de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), de 35, desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre. Los cuerpos, localizados desde el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, fueron reconocidos oficialmente por familiares de Sánchez en una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, confirmando así el desenlace más temido para este caso que había movilizado a las cancillerías de ambos países. La investigación ahora se centra en esclarecer las causas de su muerte, manejándose la hipótesis de homicidio.

Una búsqueda que culmina en duelo

El proceso de identificación fue llevado a cabo por la Fiscalía de Estado de México, con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital. Aunque los cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre, no fue hasta días después, con la llegada de los familiares desde Colombia, que se pudo realizar el reconocimiento formal. Este lunes 22 de septiembre, durante la diligencia en Tlalnepantla, los allegados de B-King confirmaron la trágica noticia, poniendo punto final a una semana de angustiosa incertidumbre.

Cronología de una desaparición

La última vez que los artistas fueron vistos con vida fue el martes 16 de septiembre, alrededor del mediodía, cuando salieron del hotel donde se hospedaban en la exclusiva avenida Masaryk de Polanco con rumbo a un gimnasio de la zona. Según el relato de su mánager, Juan Camilo Gallego, quien se alojaba con ellos, los músicos tenían planeado almorzar posteriormente con unos conocidos de Regio Clown. La comunicación se cortó por completo cerca de las 4:00 p.m.; sus teléfonos móviles dejaron de funcionar y no regresaron al hotel para la reunión de trabajo pactada para esa noche. La desaparición fue reportada formalmente, lo que activó la emisión de fichas de búsqueda el 18 de septiembre.

El último concierto

Dos días antes de su desaparición, el domingo 14 de septiembre, B-King y Regio Clown habían participado con éxito en el evento "Sin Censura Independence Day" en el club ElectroLab de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El entusiasmo de B-King por su carrera en México era evidente. En un video publicado en Instagram el 15 de septiembre, se le veía en un camerino, contento y agradecido. Por su parte, Regio Clown, además de su faceta como DJ, compartía frecuentemente mensajes reflexivos sobre la vida y la espiritualidad en sus redes.

La noticia de la desaparición había generado una movilización inmediata. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino directamente el domingo 21 de septiembre, solicitando ayuda a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, a través de la red X: "Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos... lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera". Tras confirmarse la muerte, Petro volvió a pronunciarse, esta vez con un mensaje de condena: "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada 'guerra contra las drogas'..." . La presidenta Sheinbaum había informado previamente que la investigación estaba en manos de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México.

El legado de dos artistas

B-King, originario de Norte de Santander pero criado en Medellín, era un cantante urbano con canciones como "Talismán" y "Me Necesitas", acumulando miles de reproducciones en plataformas digitales. Regio Clown, DJ del Valle del Cauca, se describía a sí mismo como un "canal de energía cruda" y un "coach de vida" que fusionaba ritmos y compartía mensajes de crecimiento personal. Su viaje a México buscaba consolidar su proyección internacional, un sueño que se truncó de la manera más trágica. El duelo ahora embarga a sus familias, amigos y seguidores, quienes a través de redes sociales habían clamado por su pronta localización.

Mientras las autoridades mexicanas profundizan en la investigación para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento, el caso de B-King y Regio Clown deja en evidencia los riesgos que pueden enfrentar los artistas en gira y se convierte en una pérdida dolorosa para la música urbana latinoamericana.

