La ABC revela el futuro de Jimmy Kimmel tras polémica suspensión: esto se sabe

La cadena ABC confirmó ayer que Jimmy Kimmel Live! regresará a la programación este martes, poniendo fin a una breve pero intensa suspensión que mantuvo en vilo al mundo del entretenimiento y la política. La decisión, anunciada por Disney (matriz de ABC), llega después de que la compañía mantuviera "conversaciones reflexivas" con el popular presentador. El comunicado de la empresa señaló que la suspensión inicial, decretada el miércoles pasado, se tomó para evitar "inflamar más una situación tensa en un momento emocional para el país", calificando algunos de los comentarios de Kimmel como "inoportunos y, por lo tanto, insensibles".

Una tormenta política desatada en el monólogo

El origen de la crisis se remonta al monólogo del lunes 15 de septiembre, donde Kimmel se refirió al asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El presentador afirmó que "la pandilla MAGA [Make America Great Again] intenta desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos". Estas declaraciones, que sugerían que el presunto asesino simpatizaba con el movimiento del expresidente Donald Trump, se enfrentaron a las investigaciones de las autoridades de Utah, que indicaban que el sospechoso se había vuelto más cercano a ideologías de izquierdas y pro-derechos LGBTQ+. La reacción no se hizo esperar: Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), designado por Trump, calificó los comentarios de "verdaderamente enfermizos" y advirtió a ABC que podían hacerlo "por las buenas o por las malas", en una clara alusión a posibles consecuencias regulatorias para las licencias de emisión de la cadena.

La presión política se materializó de inmediato en acciones concretas. Nexstar Media Group, uno de los mayores propietarios de estaciones afiliadas a ABC, anunció que retiraría el programa de Kimmel de sus emisoras, considerando los comentarios "ofensivos e insensibles". Poco después, el gigante mediático Sinclair, conocido por su línea conservadora, siguió su ejemplo. Ante este motín corporativo y las amenazas regulatorias, Disney y ABC decidieron suspender "indefinidamente" el programa el miércoles 17 de septiembre. Según fuentes cercanas al proceso, la dirección de Disney, incluido el CEO Bob Iger, temía que el monólogo que Kimmel tenía preparado para esa noche avivara aún más el fuego de la controversia.

Hollywood se rebela

La suspensión de Kimmel actuó como un catalizador que unió a la industria del entretenimiento en defensa de la libertad de expresión. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) publicó una carta abierta firmada por más de 400 personalidades, entre las que destacaban nombres como Jennifer Aniston, Ben Affleck, Meryl Streep, Tom Hanks y Robert De Niro. La carta describía el momento como "oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación" y criticaba los esfuerzos de los líderes por presionar a artistas y periodistas. Los colegas de Kimmel en la televisión nocturna también alzaron la voz. Stephen Colbert tachó la medida de "censura flagrante", mientras que Jon Stewart y Seth Meyers satirizaron la situación en sus programas, ridiculizando lo que percibían como un control gubernamental de los medios.

El regreso: sin disculpas y con incógnitas

Las negociaciones entre Kimmel y la alta dirección de Disney (Iger y Dana Walden) culminaron con la decisión de reintegrar el programa. Según fuentes citadas por el New York Post, el acuerdo no incluye una disculpa pública por parte de Kimmel, una condición que había exigido públicamente el grupo Sinclair para reconsiderar su emisión. Esto deja una importante incógnita sobre si todas las estaciones afiliadas, particularmente las de Sinclair y Nexstar, volverán a emitir Jimmy Kimmel Live! este martes o si lo sustituirán por otra programación. El programa seguirá disponible, como es habitual, a través de la plataforma en línea de ABC después de su emisión broadcast.

