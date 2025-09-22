Estas modelos venezolanas deslumbran en la pasarela de Carolina Herrera SS 2026

Suscríbete a nuestros canales

El 18 de septiembre de 2025, la Plaza Mayor de Madrid se convirtió en el escenario de una pasarela de lujo, donde la esencia venezolana dejó una huella imborrable en la moda internacional.

La diseñadora venezolana Carolina Herrera, bajo la dirección creativa de Wes Gordon, presentó su colección Primavera/Verano 2026 en la emblemática Plaza Mayor de Madrid. Este evento marcó un hito al ser el primer desfile de temporada celebrado fuera del calendario de Nueva York, consolidando a Madrid como un nuevo centro neurálgico del lujo y la moda internacional.

La colección rindió homenaje a la cultura madrileña, con referencias al Siglo de Oro, la Movida de los 80 y elementos tradicionales como capas castellanas y siluetas de abanicos.

Modelos venezolanas deslumbran en la pasarela

Entre las modelos que desfilaron, destacaron dos venezolanas que aportaron su elegancia y carisma a la pasarela:

Ari Blasucci: La modelo venezolana Ari Blasucci hizo su debut en la pasarela internacional al caminar para Carolina Herrera en Madrid. Ataviada con un conjunto violeta con Vinotinto y un estampado floral y detalles en claveles, Ari compartió su emoción en redes sociales, expresando que su sueño se había hecho realidad. Agradeció al equipo de Carolina Herrera por la oportunidad y reconoció el esfuerzo de todos los involucrados en el evento.

María Mavarez: María Mavarez, originaria de Acarigua, Venezuela, es una de las modelos venezolanas más destacadas en la actualidad. Con una carrera internacional que la ha llevado a desfilar en ciudades como Milán, París y Los Ángeles, María ha trabajado con reconocidas marcas de alta costura. Su participación en el desfile de Carolina Herrera en Madrid reafirma su posición en la élite del modelaje internacional.

Invitados nacionales e internacionales

La pasarela, cubierta con una alfombra rosa de casi un kilómetro, recibió a más de 800 invitados, entre ellos estrellas de la música como Becky G, Sebastián Yatra y Tokischa; actrices de Hollywood como Lucy Hale y Alisha Boe; íconos del estilo como Olivia Palermo, Alexa Chung y Karolina Kurkova; supermodelos como Vittoria Ceretti y Kelsey Merritt; referentes iberoamericanos como Bruna Marquezine, Pampita, Amaia, Macarena García, Bibiana Fernández, Najwa Nimri, Laura Tobón y Natalie Vértiz.

Además de personalidades de la moda como Nina García, Sybilla, Julia Sarr-Jamois, Steph Hui y Lorena Rae; sin dejar de lado a Pedro Almodóvar, Arón Piper, Alejandro Palomo, Yada Villaret, Jorge López y las hermanas Báez Herrera, quienes en conjunto con políticos, socialités y trendsetters internacionales, convirtieron la Plaza Mayor en un auténtico front row de lujo y farándula internacional.

Un homenaje a la herencia venezolana

El desfile no solo fue una muestra de moda, sino también un tributo a la herencia venezolana de Carolina Herrera. La colección incorporó elementos que reflejaban la riqueza cultural de Venezuela, fusionando la elegancia clásica de la marca con toques contemporáneos que celebran la diversidad y el legado latino.

