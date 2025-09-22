Hombres G extienden su legado lejos de la música: el inesperado reconocimiento que no tiene nada que ver con su arte

Suscríbete a nuestros canales

David Summers, Francisco Javier de Burgos, Daniel Mezquita y Rafael Gutiérrez, integrantes del icónico grupo Hombres G, vivieron un momento inesperado este sábado durante la parada militar por el 105º aniversario de La Legión en el acuartelamiento Millán Astray de Melilla.

El grupo fue nombrado ‘Caballeros Legionarios de Honor’, un reconocimiento que sorprendió tanto a fans como a los artistas mismos. Según la institución, los músicos mostraron una actitud de humildad, generosidad y respeto, alineándose con los valores de la legión española y demostrando un compromiso que va más allá de la fama.

La reacción de Hombres G

Los integrantes del grupo expresaron su sorpresa y gratitud por el honor. Daniel Mezquita calificó el momento como “un día muy especial” y agradeció personalmente al Tercio Gran Capitán 1º y al coronel jefe Rafael Sánchez Barriga.

David Summers también compartió su emoción en redes sociales, destacando la experiencia como única y subrayando la oportunidad de conectar con los legionarios de manera personal.

Otros reconocimientos en la jornada

La ceremonia incluyó varios homenajes adicionales. José Vicente Aznar, hijo de un oficial legionario, fue nombrado ‘Legionario de Honor’ por su vocación y compromiso con la institución. Además, se entregaron los tradicionales ‘Premios Legión Española’ a diversos miembros del cuerpo militar en reconocimiento a su valentía, liderazgo y servicio ejemplar. La jornada se convirtió en un acto de celebración tanto de la historia de La Legión como del reconocimiento de figuras externas que reflejan valores afines.

Un legado que trasciende la música

Este homenaje demuestra que Hombres G no solo dejaron una huella imborrable en la música pop-rock española, sino que también son capaces de impactar en ámbitos totalmente ajenos a su arte. Su reconocimiento por la legión revela que la admiración y respeto pueden cruzar fronteras, y que el legado de un artista no se limita a los éxitos musicales, sino también a la influencia positiva y el ejemplo que puede ofrecer en otras esferas de la sociedad.

Los inicios de una banda que marcaría a toda una generación

Hombres G nació en 1982 en Madrid, España, en pleno corazón de la movida madrileña. La banda se formó cuando David Summers (voz y bajo), Rafael Gutiérrez (guitarra), Daniel Mezquita (guitarra) y Javier Molina (batería), de unieron para crear un grupo de pop-rock fresco y cercano al público joven. Inspirados por bandas como The Beatles, The Rolling Stones y el espíritu rebelde de la época, comenzaron tocando en pequeños bares y salas de conciertos de Madrid, ganando poco a poco la atención de los fans.

El nombre de la banda tiene su origen en la película estadounidense “G-Men” (1935), sobre agentes del FBI. A los integrantes les pareció un nombre fuerte, llamativo y con carácter, perfecto para reflejar la energía y la actitud aventurera que querían transmitir con su música. Con el tiempo, Hombres G se consolidaría como uno de los grupos más icónicos del pop español, dejando un legado que sigue vigente hasta hoy.

