Muere el animador y experto en modas Fernan Delfino

El animador de televisión y experto en modas Fernan Delfino falleció este martes en el Grupo Médico Santa Paula de Caracas.

Fuentes cercanas confirmaron el deceso a la marca 2001. El hecho fue confirmado por Endrina Yépez en horas de la mañana durante una transmisión de Noticias al Día por Venevisión, en la que indicó que Delfino sufrió una isquemia que le produjo convulsiones mientras conducía a la altura de Macaracuay, aclaró que aunque fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde permaneció hospitalizado y entubado el deceso de registró en horas de la madrugada de este martes.

De la arquitectura al entretenimiento

Su nombre fue sinónimo de estilo, sofisticación y talento multifacético que logró unir tres facetas de su interés y talento: arquitecto de profesión, comunicador por pasión y creador por vocación. Conducía el programa "En Privé" con Marielena González, en el que abordaban temas sobre el mundo del diseño, tendencias, arte y estilo de vida y llegó a actuar en la obra "Amorcondríacos".

Aunque su formación académica está ligada al diseño de espacios, Delfino encontró en la televisión un escenario perfecto para desplegar su magnetismo. Como conductor del programa “Más Plus” de Venevisión Plus, se ganó al público con su carisma y su capacidad para traducir las tendencias del mundo fashion y del espectáculo en un lenguaje fresco y cercano.

Una voz en la radio

Su faceta como experto en moda también lo llevó a la radio. Espacios como “Rebeca y Simón en Onda” lo convirtieron en un referente, acercando a la audiencia a temas de estilo y estética con un enfoque educativo pero siempre ligero.

Moda con propósito

La moda fue su herramienta de expresión. Como director creativo de la marca textil Shalom, llevó propuestas a pasarelas internacionales, incluyendo Panamá. Además, colaboró con diseñadores en propuestas híbridas de arte y moda, como Furoshiki: Moda + Arte.

El diseñador de espacios y tendencias

Su visión no se limitó a la televisión o las pasarelas: desarrolló proyectos de arquitectura e interiorismo en Venezuela, Colombia, Costa Rica, Chile, España y Estados Unidos. Una carrera que refleja su obsesión por los detalles, los colores y la capacidad de hacer que cada espacio, sea un set de TV, un desfile o una casa, cuente una historia.

Delfino, acercó la cultura, la moda y el arte a todos los públicos. Su lema fue “llevar el estilo a la gente común, sin elitismos”, convencido de que la estética no es un lujo, sino un lenguaje universal.

Fernan Delfino se despide dejando un legado de profesionalismo, elegancia y pasión por el espectáculo. El equipo de 2001 le ofrece sus condolencias a familiares y allegados, ¡Paz a su alma!.

