Miss Venezuela: ¿quiénes fueron las candidatas mayores de edad que desafiaron las reglas?

Suscríbete a nuestros canales

Detrás del glamour y las coronas del Miss Venezuela yace una práctica tan antigua como el certamen mismo: la modificación de edades para que las candidatas pudieran competir. Mientras la organización establece actualmente un rango de participación entre los 18 y 27 años, décadas atrás varias mujeres desfilaron con edades reales que rozaban o incluso superaban los 30 años, escribiendo capítulos únicos en la historia de la belleza nacional.

Las reinas coronadas que cumplieron años “de un golpe”

Uno de los casos más sonados fue el de Yajaira Vera, Miss Venezuela 1988. Oficialmente, al ganar la corona declaró tener 23 años, y cuando representó al país en Miss Universo su edad se reportó como 25. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que la verdad era otra: Yajaira en realidad tenía 28 años cuando fue coronada, e incluso algunas fuentes sugerían que ya podría rondar los 30. Un destino similar vivió Martina Thorogood, coronada en 1999. Su biografía oficial indicaba que nació en 1975, pero en realidad había venido al mundo en 1972, lo que significaba que tenía 27 años al momento de ganar el título. Antiguos compañeros de liceo, que para septiembre de 1999 tenían entre 27 y 28 años, confirmaron esta versión.

El fenómeno no se limitó a las ganadoras. Nina Majors, quien compitió como Miss Falcón en 1996, era en realidad Jazmín Fuenmayor, una exparamédico y exrecepcionista de la Organización Miss Venezuela que al momento del certamen tenía 28 años de edad. Estos casos muestran que, durante una época, la norma de edad era más flexible de lo que se hacía creer al público, priorizando en ocasiones la experiencia y el prototipo de belleza sobre la juventud extrema.

Las chamitas que brillaron con 16 y 17 años

En el extremo opuesto, la historia del certamen también registra a varias misses que compitieron siendo casi niñas. María Antonieta Cámpoli (Miss Venezuela 1972) y Desiree Rolando (Miss Venezuela 1973) participaron y ganaron con apenas 16 años. Denisse Floreano (Miss Venezuela 1994) también ganó a los 16, aunque para Miss Universo reportaron que tenía 17. Otras reinas coronadas a los 17 años incluyen a Peggy Kopp (1968), Maritza Pineda (1975), Inés María Calero (1987), Eva Eckvall (2000) y Stefanía Fernández (2008). Esta dualidad entre candidatas muy jóvenes y otras que ocultaban su edad real pintó un panorama diverso en las pasarelas.

Un legado de secretos y ajustes

La práctica de modificar edades, estaturas e incluso nacionalidades fue durante muchos años un secreto a voces dentro del ambiente del certamen. Estos ajustes respondían a la búsqueda implacable del prototipo ganador, una ecuación donde la madurez, la presencia en pasarela y la experiencia a veces pesaban más que la edad cronológica. Si bien hoy la organización es más estricta con los requisitos, estas anécdotas forman parte del folclor y la rica historia de un concurso que por décadas ha capturado la atención de todo el país.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube