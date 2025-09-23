¡Confirmado! El lugar elegido para Miss Universe 2026 ya causa revuelo mundial

La Organización Miss Universe reveló este martes 23 de septiembre el país anfitrión de su edición de diamante y así inicia ofialmente la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados de la belleza internacional, la emoción, el glamour y la pasión se preparan para tomar el escenario global como nunca antes.
La sede anfitriona del espectáculo
La noche más esperada en el mundo de la belleza de llevará a cabo desde Puerto Rico, el anuncio fue confirmado por el presidente del Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, quien anunció oficialmente que la isla recibirá la edición 75 del Miss Universe en noviembre de 2026.
El encuentro congregará a las mises representantes de más de 135 países y su público en el encanto de la isla.
Puerto Rico, la cuna de reinas legendarias
La isla no solo recibe al mundo con brazos abiertos, sino que lo hace con la experiencia de haber dado reinas inolvidables que marcaron la historia del certamen. Ahora, sus playas, su cultura y su talento serán protagonistas de un evento que millones seguirán con atención.
Diamante sobre diamante: una edición histórica
El Miss Universe 2026 celebra un aniversario de diamante y promete ser un espectáculo irrepetible. Desde la alfombra roja hasta los shows musicales, cada momento estará pensado para que la isla luzca como nunca, combinando tradición y modernidad en un evento que nadie querrá perderse.
La cuenta regresiva comienza
Faltan meses para que el mundo entero tenga los ojos sobre Puerto Rico. Noviembre de 2026 será sin duda un mes para la historia: reinas, artistas, medios y fans vivirán la magia de Miss Universe, y la isla demostrará por qué es sinónimo de belleza, alegría y talento a nivel global.
Fondo económico del espectáculo
Miss Universe 2024 comparte su entusiasmo
“Puerto Rico es simplemente maravilloso. Estoy encantada de regresar y participar en la celebración del 75° aniversario. La energía de la gente es increíble, y los invito a todos a disfrutar este momento histórico conmigo”, declaró la monarca.
Reinas puertorriqueñas respaldan la edición
Un regreso histórico
