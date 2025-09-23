¡Confirmado! El lugar elegido para Miss Universe 2026 ya causa revuelo mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Miss Universe reveló este martes 23 de septiembre el país anfitrión de su edición de diamante y así inicia ofialmente la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados de la belleza internacional, la emoción, el glamour y la pasión se preparan para tomar el escenario global como nunca antes.

La sede anfitriona del espectáculo

La noche más esperada en el mundo de la belleza de llevará a cabo desde Puerto Rico, el anuncio fue confirmado por el presidente del Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, quien anunció oficialmente que la isla recibirá la edición 75 del Miss Universe en noviembre de 2026.

El encuentro congregará a las mises representantes de más de 135 países y su público en el encanto de la isla.

Puerto Rico, la cuna de reinas legendarias

La isla no solo recibe al mundo con brazos abiertos, sino que lo hace con la experiencia de haber dado reinas inolvidables que marcaron la historia del certamen. Ahora, sus playas, su cultura y su talento serán protagonistas de un evento que millones seguirán con atención.

Diamante sobre diamante: una edición histórica

El Miss Universe 2026 celebra un aniversario de diamante y promete ser un espectáculo irrepetible. Desde la alfombra roja hasta los shows musicales, cada momento estará pensado para que la isla luzca como nunca, combinando tradición y modernidad en un evento que nadie querrá perderse.

La cuenta regresiva comienza

Faltan meses para que el mundo entero tenga los ojos sobre Puerto Rico. Noviembre de 2026 será sin duda un mes para la historia: reinas, artistas, medios y fans vivirán la magia de Miss Universe, y la isla demostrará por qué es sinónimo de belleza, alegría y talento a nivel global.

Fondo económico del espectáculo

La organización contará con un presupuesto público de $9 millones, repartidos en $4 millones para este año y $5 millones para el siguiente período fiscal. Las autoridades proyectan que la competencia podría aportar entre $80 y $200 millones a la economía local, convirtiéndose en un motor importante para el turismo y la actividad comercial de Puerto Rico.

Miss Universe 2024 comparte su entusiasmo

Victoria Kjær Theilvig, la actual reina universal, expresó su emoción por visitar la isla:

“Puerto Rico es simplemente maravilloso. Estoy encantada de regresar y participar en la celebración del 75° aniversario. La energía de la gente es increíble, y los invito a todos a disfrutar este momento histórico conmigo”, declaró la monarca.

Reinas puertorriqueñas respaldan la edición

Las ganadoras locales que han dejado huella en el certamen, Deborah Carthy Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006), estuvieron presentes para mostrar su apoyo y dar mensajes de motivación. Dayanara Torres (1993) no pudo asistir en persona, pero envió un mensaje grabado respaldando la celebración en su tierra natal.

Un regreso histórico

Puerto Rico acogió por primera vez el Miss Universe en 1972, en el Cerromar Beach Hotel de Dorado, cuando la corona fue para Australia. Casi tres décadas después, el certamen regresó en 2001 al Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, donde Denise Quiñones le dio a la isla su cuarta corona.

Al año siguiente, la competencia volvió a Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente, coronando a Oxana Fedorova de Rusia. Ahora, con el Miss Universe 2026, Puerto Rico se prepara nuevamente para ser el epicentro de la belleza y la cultura global.

