El mundo del cine en luto: fallece la actriz italiana Claudia Cardinale

Suscríbete a nuestros canales

El cine llora una de sus grandes leyendas. Claudia Cardinale, la actriz italiana que conquistó al mundo con su belleza mediterránea y su talento versátil, falleció este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, según confirmaron medios franceses. La noticia conmociona a la industria cinematográfica internacional, que pierde a una de sus figuras más carismáticas y elegantes.

Una vida de película

Nacida en Túnez en 1938 de padres sicilianos, Cardinale inició su carrera tras ganar un concurso de belleza que tenía como premio un viaje al Festival de Cine de Venecia. Su primer papel importante llegó con "Goha" (1958), pero fue su colaboración con Luchino Visconti en "El Gatopardo" (1963) junto a Burt Lancaster lo que la consagró como estrella internacional. A lo largo de su carrera trabajó con directores de la talla de Federico Fellini ("8½"), Sergio Leone ("Érase una vez en América") y Blake Edwards ("La pantera rosa") , construyendo un filmografía que supera las 160 películas y que le valió un Oso de Oro honorífico en el Festival de Berlín en 2002.

Más que una cara bonita

Cardinale siempre rechazó ser considerada un mero objeto visual. En una entrevista con EFE en 2018, afirmó: "Nunca me gustó ser un sex symbol. Quería ser actriz, no una muñeca". Defensora de los derechos de las mujeres desde los años 60, época en la que se negó a posar en bikini para la prensa, también fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO y voz activa en la lucha por los derechos de los migrantes. Su estilo elegante y su carácter fuerte la convirtieron en un icono feminista adelantado a su tiempo.

El adiós a una era del cine

La partida de Cardinale cierra un capítulo fundamental de la historia del cine italiano. Su rostro, inmortalizado en fotogramas como la princesa de "El Gatopardo" o la enigmática mujer de "8½", permanecerá como símbolo de una época dorada. Desde Roma hasta Hollywood, las reacciones no se han hecho esperar, con colegas y admiradores recordando su legado en redes sociales. Aunque sus pasos se apagan, su luz en la pantalla grande brillará por siempre.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube