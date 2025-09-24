Actor de 'El Manual de Supervivencia Escolar' genera preocupación: ¿Quién es el Tylor Chase de hoy?

Suscríbete a nuestros canales

El recordado actor estadounidense Tylor Chase, que se hizo conocido por su papel de Martin Qwerly en la serie de televisión de Nickelodeon "El Manual de Supervivencia Escolar de Ned", fue visto en situación de calle totalmente alejado de los focos de Hollywood, su estilo de vida preocupó mucho a sus fans, quienes han iniciado una campaña para ofrecerle ayuda.

Cabe recordar, que el famosos, quien también participó en series como "Everybody Hates Chris" y en la película "Good Time Max", se retiró de la actuación después de prestar su voz para el videojuego "L.A. Noire" en 2011. A partir de ese momento, su vida se mantuvo alejada de la esfera pública hasta hace poco, cuando se difundieron video de él en redes sociales donde se puede ver en situación de calle en la ciudad de Riverside, California.

En la grabación, que apenas dura siete segundos, se observa al artista oriundo de Arizona, con un aspecto descuidado «Hola, mi nombre es Tyler Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación», dice el hombre.

Ante estos videos, sus seguidores comenzaron a compartir la historia con el objetivo de recaudar fondos y brindarle apoyo financiero a Tylor Chase. Sin embargo, la situación del actor de 36 años de edad parece ser más compleja de lo que se percibe a simple vista.

En este sentido, medios internacionales aseguran que la madre de Tylor Chase aclaró que su hijo no necesita ayuda económica. En lugar de dinero, lo que realmente necesita es atención médica. Según sus declaraciones, el actor no es capaz de manejar su dinero ni de seguir su tratamiento médico por sí mismo.

