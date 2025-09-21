Los planes “secretos” de Lupillo Rivera y Belinda: un noviazgo corto marcado por la ilusión

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo libro autobiográfico de Lupillo Rivera, Tragos Amargos, no solo repasa episodios de su vida personal y profesional, también revive uno de los romances más comentados de la última década: su relación con Belinda. En sus páginas, el “Toro del Corrido” asegura que la complicidad con la estrella mexicana llegó a tal nivel que incluso hablaron de la posibilidad de convertirse en padres de gemelas.

Entre confidencias y promesas

Durante una reciente entrevista, el presentador Luis Sandoval leyó en voz alta un fragmento del libro que dejó a más de uno sorprendido: ahí se revela que la idea de tener hijas gemelas habría nacido de la propia Belinda. Según la narración, Lupillo estuvo dispuesto a poner de su parte para que ese sueño se concretara, incluso considerando alternativas médicas luego de haberse sometido a una vasectomía en el pasado. El cantante reaccionó entre risas nerviosas a la lectura, sin profundizar demasiado en los detalles.

Una relación que terminó frente a las cámaras

Rivera también comparte en su obra el momento que, según él, marcó el final de la historia: una imagen de Belinda tomada de la mano con otro hombre dormidos muy cercanos en un avión. Aquella foto, habría sido transmitida en el matutino Despierta América, y fue suficiente para acabar con la relación, pese a esto, Rivera confiesa que: “Lo que yo viví fue un noviazgo muy bonito”, aunque admite que el desenlace fue doloroso.

Siete meses de intensidad

Aunque nunca confirmaron públicamente su romance en su momento, el libro deja claro que su cercanía se extendió durante alrededor de siete meses. En ese lapso, los rumores crecieron, los tatuajes dieron de qué hablar y las especulaciones fueron protagonistas en los medios. Sin embargo, la versión de Lupillo sugiere que, más allá del escándalo mediático, existió un vínculo íntimo y lleno de ilusión que ahora decide contar desde su propia voz.

Lo cierto es que, entre verdades personales y recuerdos selectivos, Lupillo Rivera ha logrado que su libro no pase desapercibido y que su relación con la intérprete de Amor a primera vista vuelva a ocupar titulares.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube