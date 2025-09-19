Diveana y Anthony Pérez se unen para reinventar un clásico del merengue

Suscríbete a nuestros canales

Diveana, conocida como "La Reina del Merengue Venezolano", y Anthony Pérez, trompetista formado en El Sistema con trayectoria en escenarios como Carnegie Hall, se unen para presentar "Tus Ojos – Versión Deluxe". La canción, originalmente un merengue lanzado en 1990, se transforma en una balada romántica donde el flugelhorn de Pérez entrelaza melodías con la voz de Diveana, creando una atmósfera íntima y sofisticada. La grabación, realizada entre Miami y Venezuela bajo el estándar de calidad Apple Digital Master, incluye la participación de músicos destacados como Hugo Fuguet (guitarra), William Sigismondi (piano) y Moisés Contreras (percusión).

De reuniones entre amigos a proyecto discográfico

El proyecto nació de manera orgánica durante reuniones informales. Anthony Pérez recuerda: "Cuando la tocábamos juntos en reuniones entre amigos, un día le propuse llevarla al estudio. A ella le encantó la idea y me dijo: 'Anthony, hagamos esto, suena bellísimo'". Esta complicidad artística se refleja en la naturalidad de la interpretación, donde el instrumento dialoga con la voz sin competir, resaltando la fuerza lírica de uno de los temas más emblemáticos de Diveana. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de German Landaeta, garantizando una calidad sonora que respeta tanto la esencia original como la innovación.

Un videoclip que homenajea los paisajes venezolanos

El lanzamiento se acompaña de un videoclip filmado en los paisajes del estado Táchira, tierra natal de Pérez. Con un concepto minimalista y natural, la producción visual enfatiza la conexión emocional entre los artistas y la canción, evitando distracciones y permitiendo que la música sea la protagonista. Las imágenes recorren montañas y valles andinos, creando un paralelismo visual con la calidez del flugelhorn y la profundidad vocal de Diveana.

Trayectorias que convergen

Diveana se consolidó como ícono musical desde los años 80, primero como vocalista de Los Melódicos y luego con éxitos solistas como "Papachongo" y "Tú". Por su parte, Anthony Pérez cuenta con una trayectoria internacional que incluye presentaciones con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar dirigida por Gustavo Dudamel y colaboraciones con artistas como Rosario Flores y Elvis Crespo. Actualmente lidera proyectos como Anthony Pérez Latin Jazz Fusión, fusionando lo académico con lo popular.

Disponible en todas las plataformas digitales, el tema promete conquistar tanto a seguidores de la era original como a nuevos oyentes, demostrando que la buena música es, por definición, atemporal.

