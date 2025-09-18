Ambitus y Póker le regalan a Caracas una noche Vintage: conozca los precios y el lugar

Suscríbete a nuestros canales

Lo mejor de los setenta, ochenta y noventa, se darán cita en la ciudad capital este 20 de septiembre, de la mano de la banda de cover más famosa de Venezuela, Póker y la miniteca Ambitus.

Los diversos ritmos que marcaron estas tres décadas serán plasmados por el Dj Jorge Luis y el invitado especial Dj Marvin Pressutti, quienes bajo un espectáculo de luces al mejor estilo retro, pondrán a bailar a los presentes.

Póker, una banda con toda una trayectoria musical y participación en diversos eventos de renombre, tendrá la misión de hacer la remembranza de esos grandes éxitos del reggae, rock y new wave, que estremecieron a tres generaciones.

La invitación es para este 20 de septiembre en el restaurant Toro Bravo, ubicado en el Fuerte Tiuna, donde el recuerdo hecho música estará presente.