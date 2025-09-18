Concierto

Ambitus y Póker le regalan a Caracas una noche Vintage: conozca los precios y el lugar

La nostalgia y la buena música de tres décadas se unirán este 20 de septiembre para los caraqueños

Por Ronda

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 07:00 pm

Lo mejor de los setenta, ochenta y noventa, se darán cita en la ciudad capital este 20 de septiembre, de la mano de la banda de cover más famosa de Venezuela, Póker y la miniteca Ambitus.

Los diversos ritmos que marcaron estas tres décadas serán plasmados por el Dj Jorge Luis y el invitado especial Dj Marvin Pressutti, quienes bajo un espectáculo de luces al mejor estilo retro, pondrán a bailar a los presentes.

 
 

Póker, una banda con toda una trayectoria musical y participación en diversos eventos de renombre,  tendrá la misión de hacer la remembranza de esos grandes éxitos del reggae, rock y new wave, que estremecieron a tres generaciones.

La invitación es para este 20 de septiembre en el restaurant Toro Bravo, ubicado en el Fuerte Tiuna, donde el recuerdo hecho música estará presente.

Jueves 18 de Septiembre - 2025
