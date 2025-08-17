¿Nuevo amor? Belinda presume a este misterioso galán en plena polémica de Nodal

Suscríbete a nuestros canales

Hace unos días, la cantante española Belinda, celebró sus 36 años de edad en plena polémica del cantante mexicano Christian Nodal, luego de su reciente entrevista con Adela Micha.

Sin embargo, lo que llamó la atención de la celebración de la artista y expareja del mexicano, fue una fotografía en la que se le ve muy contenta con un misterioso galán.

¿Nuevo amor de Belinda?

A través de las redes sociales, se hizo viral un video del cumpleaños de Belinda, el que cual fue celebrado en Disneyland, acompañada de su mamá.

Además, en el video se llevó todas las miradas el hombre que las acompañaba, que se trataba de José Luis García Parra, conocido como “El Choco” y actual jefe de gabinete en Puebla.

Ambos posaron sonrientes junto a los icónicos personajes de Disney.

Cabe destaca, que esta no sería la primera vez que Belinda se ha dejado ver con este político, ya que también fueron captados juntos en Oaxaca en febrero pasado, donde circularon fotografías de los dos viajando en un avión privado, donde él la abrazaba con confianza.

Sin embargo, hasta el momento, ni la cantante ni el político han confirmado su relación.

