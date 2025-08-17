Desnudos y sin filtros: la inesperada respuesta de Carlos Said y Claudia Martín a quienes los juzgaron

Suscríbete a nuestros canales

La foto en la que Claudia Martín y Carlos Said posan desnudos, con ella luciendo su embarazo, desató un intenso debate en redes sociales y medios de farándula. Muchos cuestionaron la necesidad de la imagen, calificándola de “exhibicionista” o “innecesaria”, mientras que otros apoyaron la manera en que compartieron un momento tan íntimo.

La pareja fue cuestionada recientemente para conocer su opinión a ver a de las críticas recibidas y Carlos Said no escatimó en expresar su punto de vista:

“Pues para ellos no era necesario, pero a mí me encanta quitarme la ropa. Yo respeto… hay tanta gente que le gusta hacer esto o lo otro y ¿me vas a criticar a mí? Que cada quien haga con su vida lo que quiera. A mí me gusta encuerarme y si me quiero encuerar ahorita me encuero, eh. A mí que no me provoquen”.

Con estas palabras, el actor dejó claro que su decisión de mostrarse desnudo no busca aprobación de nadie, y que la libertad personal es un principio que defiende sin reservas. Su esposa, Claudia Martín, por su parte, se mantuvo serena y despreocupada ante los comentarios negativos:

“¡Ay, no pasa nada! La gente siempre va a hablar, entonces no pasa nada… nos tiene sin cuidado”.

Su respuesta refleja seguridad y tranquilidad, mostrando que las críticas externas no afectan su estado de ánimo ni la alegría que sienten por la llegada de su primer hijo.

Entre críticas y apoyo

Carlos también destacó que la pareja recibió numerosos mensajes positivos que equilibran las opiniones negativas:

“Hubo más mensajes bonitos que feos. Es libertad de expresión; mientras no le falten al respeto, que opinen lo que quieran opinar”.

Con estas declaraciones, Claudia Martín y Carlos Said dejaron claro que no piensan limitarse por el juicio de terceros.

