Los yates más exclusivos de las estrellas: Lujo, poder y millones sobre el agua

Los yates de lujo son más que simples medios de transporte para los ricos y famosos, son símbolos de estatus, extravagancia y exclusividad. Y cuando se trata de celebridades que no temen gastar fortunas en su tiempo libre, los superyates se convierten en la elección definitiva.

A continuación, te revelamos algunos de los yates más caros y lujosos que las estrellas de Hollywood y la música han convertido en su refugio flotante. ¡No te lo pierdas!

Chris Brown: "El Highlander"

Precio por semana: 80.500 euros

Este yate de 46 metros de longitud, conocido por su privacidad y exclusividad, le permite escapar del bullicio del espectáculo y relajarse con amigos o familia. Además de su bar de copas y amplias áreas de relax, el yate cuenta con una gran terraza para tomar el sol o disfrutar de una noche estrellada.

Jennifer López: "Seaflower"

Precio por semana: 150.000 euros

Jennifer López es otra de las grandes estrellas que se ha dejado seducir por la vida en el mar. Su yate, el "Seaflower", tiene una longitud de 50 metros y es ideal para sus vacaciones de lujo. Con 13 camarotes y un diseño interior sofisticado, J.Lo ha sido vista disfrutando de su tiempo libre en este superyate durante varias escapadas a destinos exclusivos como Saint-Tropez y Ibiza.

Sylvester Stallone: El "Harry Kane"

Precio por semana: 245.000 euros

El inconfundible Sylvester Stallone, el famoso Rocky, también tiene un yate para presumir. El "Harry Kane" de 53 metros es una verdadera joya de lujo, con espacio para 12 invitados en seis camarotes, lanzado en 2009, tiene un alto nivel de tecnología además de un jacuzzi gigante

Naomi Campbell: "Galaxy"

Precio por semana: 249.000 euros

La supermodelo británica Naomi Campbell es fanática del lujo flotante, y su yate de 56 metros, el "Galaxy", no es la excepción. Este superyate, que puede albergar hasta 14 invitados en camarotes de lujo, es conocido por su pequeña exposición de arte con piezas originales de artistas como Andy Warhol y David Hockney. Con una tripulación de 10 personas, el "Galaxy" es un paraíso de comodidad y exclusividad.

Leonardo DiCaprio – "Impromptu"

Precio por semana: 250.000 euros

El activista y actor Leonardo DiCaprio ha sido un ávido alquilador de yates. Su yate "Impromptu" de 2010 ofrece a DiCaprio y sus amigos la privacidad que tanto aprecian, con capacidad para 12 personas en seis camarotes. Equipado con una bodega de vinos y amplias áreas de descanso, el "Impromptu" es ideal para quienes buscan relajación y lujo en un entorno tranquilo.

Magic Johnson – "Aquila"

Precio por semana: 945.000 euros

El legendario exjugador de baloncesto Magic Johnson disfrutó de su mayor yate hasta la fecha, el "Aquila" de 85 metros, considerado el yate más grande construido en Estados Unidos desde la década de 1930. El "Aquila" tiene una capacidad para 12 invitados, una zona de club de playa y varios jacuzzis. Magic pasó varias semanas a bordo, explorando destinos como Cerdeña y Cabo Verde.

Kylie Jenner – "Tranquility"

Precio por semana: 1.100.000 euros

La magnate de la belleza Kylie Jenner se ha dado el lujo de disfrutar de su yate "Tranquility" de 91,5 metros, uno de los yates más lujosos disponibles para alquilar. Con capacidad para 22 personas y una tripulación de 31 miembros, el "Tranquility" cuenta con piano de concierto, piscina, jacuzzis, y un spa completo. La joven multimillonaria celebró su cumpleaños número 22 a bordo, navegando por la isla italiana de Capri.

Beyoncé y Jay-Z – "Quismet"

Precio por semana: 1.200.000 euros

Los millonarios Beyoncé y Jay-Z no se quedan atrás en cuanto a lujo se refiere. "Quismet", un yate de 95 metros, les ofrece un espacio privado para pasar tiempo en familia. El yate cuenta con ocho camarotes, áreas de bienestar y fitness, y un salón de piano para los momentos de entretenimiento. La familia disfrutó de varias semanas a bordo, visitando destinos como Ponza, Capri y Salerno.

