Emily Blunt se reinventa con un radical cambio de look para El Diablo viste a la Moda 2

Emily Blunt está causando revuelo en el set de El Diablo Viste a la Moda 2 y es que luego de que se viera grabando escenas con su icónico cabello pelirrojo, se dejó ver con un cambio de look tan drástico que ha dejado a todos boquiabiertos. La actriz británica, ha decidido dar un giro radical a su imagen, optando por una melena rubia platinada que, sin duda, será uno de los aspectos más comentados de la secuela.

¿Cambio de look o una nueva etapa para Emily Charlton?

El cabello rubio platinado de Emily Blunt se aleja considerablemente del look original de su personaje, que representaba la perfección y la disciplina en el mundo de la moda. Este cambio no solo es estético; podría estar ligado a la evolución de Emily Charlton en la trama de la película. Con una mezcla de raíces oscuras y puntas rubias frías, el nuevo look de la actriz podría ser una representación visual de un cambio interno en su personaje.

El cambio es tan drástico que podría ser parte de un makeover dentro de la trama, algo común en el cine cuando se trata de personajes que experimentan transformaciones significativas. Sin embargo, este giro también podría ser una simple evolución estilística que refleja las tendencias más vanguardistas del universo de la saga.

Un look rebelde para un mundo de moda sin reglas

Blunt no solo ha renovado su color de cabello, sino que también ha sido vista en el set con outfits que desafían las convenciones del estilo clásico de Emily Charlton. Uno de sus looks más recientes incluye un suéter de rayas rojas y negras, que aporta un toque urbano y rebelde, combinado con una corbata plateada metalizada que agrega un toque inesperado y vanguardista. Completa su conjunto con una minifalda negra satinada, medias semitransparentes y zapatos Oxford de charol, creando un equilibrio perfecto entre lo punk chic y lo sofisticado.

Este tipo de atuendos parecen indicar que, en la secuela, Emily Charlton se aleja de la figura estricta y controlada para abrazar una moda más arriesgada, y tal vez, más auténtica.

Aunque todavía hay mucho que se desconoce sobre la trama, la evolución estilística de Emily Charlton promete ser uno de los aspectos más interesantes y emocionantes de la película.

