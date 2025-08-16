Suscríbete a nuestros canales

Beyoncé acaba de añadir un nuevo logro a su impresionante trayectoria profesional: su primer Emmy. La cantante y artista multifacética recibió este prestigioso galardón durante la 77.ª edición de los Premios gracias a su especial Beyoncé Bowl, que fue transmitido en Netflix y formó parte del intermedio de un partido de la NFL en Navidad de 2024.

Un paso crucial hacia el estatus EGOT

Con este nuevo Emmy, Beyoncé se acerca al exclusivo club EGOT, compuesto por artistas que han ganado los cuatro premios más prestigiosos del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La artista fue reconocida en la categoría de “Vestuario Destacado para Programas de Variedades, No Ficción o Telerrealidad”, un galardón que refleja su capacidad para sobresalir en múltiples disciplinas artísticas más allá de la música.

La estrella, que ya ostenta un récord de 35 premios Grammy, sigue demostrando que su talento no tiene fronteras. Este Emmy, sin duda, la coloca un paso más cerca de ser parte de un selecto grupo de solo 21 personas que han alcanzado el estatus EGOT.

Impacto masivo: Beyoncé Bowl arrasa en Netflix

El especial Beyoncé Bowl fue un éxito arrollador no solo por la crítica, sino también en términos de audiencia. Más de 27 millones de espectadores se conectaron a Netflix para disfrutar del evento, lo que convirtió a este especial en uno de los más vistos de la plataforma, especialmente en lo que respecta a contenido relacionado con la NFL.

Beyoncé: Un legado en constante expansión

Este primer Emmy no hace más que confirmar el legado de Beyoncé como una de las figuras más poderosas y premiadas de la industria del entretenimiento. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a diferentes plataformas y formas de expresión sigue siendo uno de sus mayores activos.

A pesar de que aún le faltan el Oscar y el Tony para alcanzar el EGOT, su camino está claro, y parece que solo es cuestión de tiempo para que la artista se una a este exclusivo grupo.

