¿A quién defiende? Raúl de Molina se involucra en el escándalo de Nodal y Ángela Aguilar

Suscríbete a nuestros canales

El presentador de televisión cubano, Raúl de Molina se pronunció en su programa El gordo y la flaca sobre la polémica entrevista que ofreció hace poco el cantante mexicano Christian Nodal a la periodista mexicana Adela Micha.

En dicha conversación, el arista de 26 años, despeja dudas sobre su ruptura con la madre de su hija y cantante argentina Cazzu y su posterior relación con Ángela Aguilar.

¿Qué dice Raúl de Molina sobre la entrevista de Nodal?

Ante esto, el presentador decidió dar su opinión al respecto y mostrar su postura ante esta polémica.

“Él quería salir de eso y mira lo que le pasó. Una persona que yo tanto quiero, que tiene una de las carreras mejores en la música grupera y señores después que se casó con Ángela Aguilar le ha ido de peor en peor y yo estoy diciendo la verdad. No soy yo, lo dice mucha gente. Le ha afectado muchísimo en su carrera siendo el hombre principal de la música grupera”, opinó Raúl de Molina.

Además, considera que “le manejaron mal las cosas” al cantante.

“Creo que lo debieron de haber aconsejado mejor. Él dejó a la publicista que tenía después, la gente que lo quería y todo se le fue encima. Ahora va a ser difícil salir del problema que tiene”, comentó.

Asimismo, destacó que todos los malos comentarios en contra de la hija de Pepe Aguilar están mal y que la joven artista no merece tanto odio.

“Lo que le están haciendo a Ángela Aguilar en las redes sociales, especialmente en Instagram, en TikTok y todo eso, eso es una cosa que ella no se merece, es una cosa horrible”, señaló.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube