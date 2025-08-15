Chiquinquirá Delgado revela el tratamiento con el que combate los efectos de la edad y la mantiene radiante a sus 52 años

Suscríbete a nuestros canales

Chiquinquirá Delgado, una de las personalidades más queridas de la televisión latina, está de vuelta en el centro de atención. La exmiss Venezuela y carismática presentadora ha revelado detalles sobre su vida personal que han dejado a sus seguidores sorprendidos. En sus redes sociales, Chiqui compartió un mensaje acerca de cómo está afrontando los cambios hormonales a sus 52 años.

La zuliana ha confesado estar enfrentando los efectos de la menopausia, una etapa que para muchas mujeres representa incomodidad por los síntomas como insomnio, fatiga y resequedad de la piel, pero esto para Delgado no ha sido un inconveniente para continuar con su vida normal y es que Chiqui ha optado por un tratamiento hormonal para lidiar con los efectos.

En una reciente interacción con sus seguidores de Instagram, Chiquinquirá confesó que el desbalance hormonal la había hecho sentir fuera de control y especificó: "¡Como loca!".

La clave de su vitalidad: el reemplazo hormonal

El tratamiento de reemplazo hormonal que ha elegido Chiquinquirá Delgado busca compensar la disminución natural de hormonas que ocurre en las mujeres durante la menopausia. Este enfoque no solo ayuda a aliviar los síntomas incómodos, sino que también tiene un impacto positivo en la salud general, tanto interna como externa.

Según la presentadora, los resultados han sido tan positivos que se ha sentido maravillosamente bien, lo cual es evidente en su apariencia juvenil y energía renovada. Chiqui no dudó en compartir una foto en sus redes sociales, donde lucía radiante y llena de vitalidad, mostrando que el tratamiento realmente ha marcado una diferencia en su vida.

Más allá de la belleza: un mensaje de empoderamiento

A través de sus experiencias personales, Chiquinquirá no solo ha sorprendido a sus seguidores con su aspecto rejuvenecido, sino también con su apertura al hablar sobre un tema tan íntimo como la menopausia.

