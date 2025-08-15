¡Preocupación! Resultados de la gira de Jennifer López causan revuelo

Suscríbete a nuestros canales

La famosa cantante y compositora estadounidense, Jennifer Lopez atraviesa actualmente uno de los peores momentos de su vida profesional, luego de su separación con el actor Ben Affleck.

Por ese motivo, sus familiares y amigos cercanos temen por la salud mental de la artista.

Preocupación por Jennifer López

Según informaron medios internacionales de farándula, la gira musical de Jennifer López no está dando los resultados que se esperaba, debido a que no logra vender todos los boletos y los recintos se terminan de llenar.

Por ellos, amigos de la Diva del Bronx, mostraron su preocupación porque aseguran que la artista se encuentra “profundamente triste” por la situación y por ello temen caiga en depresión.

Para nadie es un secreto, que desde su separación con Ben Affleck el año pasado, JLo no ha salido de polémica en polémica, lo que no le ha servido de mucho, debido a que se le cerraron algunas puertas en el mundo del espectáculo.

Por esa razón, sus amigos cercanos temen por su salud mental, la cual podría estar al borde del colapso. Sin embargo, hasta el momento, la artista no ha mostrado signos alarmantes.

