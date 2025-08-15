¡Su mayor error! Esta es la única película que Leonardo DiCaprio se arrepiente de haber rechazado

Suscríbete a nuestros canales

Leonardo DiCaprio es uno de los nombres más influyentes del cine contemporáneo, con una carrera llena de títulos que se han convertido en clásicos modernos, desde El lobo de Wall Street hasta El renacido, que le otorgó el codiciado Oscar, lo han hecho dejar una huella imborrable en la industria. Sin embargo, hay una decisión en su vida profesional que le ha perseguido durante más de tres décadas y que, según él mismo ha revelado, es su “mayor arrepentimiento”.

La difícil decisión que cambió su destino

En los años 90, el cineasta Paul Thomas Anderson le ofreció a DiCaprio un papel que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los más recordados de la década: el protagonista de Boogie Nights. La película, una crónica de la industria del cine para adultos en los años 70, mostraba la transformación de Eddie Adams en una estrella del porno, DiCaprio asegura que tuvo que rechazar el papel porque ya se encontraba comprometido con Titanic.

En una entrevista reciente para Esquire, el actor confesó que aquella fue una de las decisiones más difíciles de su carrera. “Mi mayor arrepentimiento es no haber participado en Boogie Nights”, para él, la película de Anderson representaba una obra crucial para su generación y, de haberse unido al proyecto, tal vez habría tomado otro rumbo en su vida profesional.

Un destino inevitable: Mark Wahlberg toma el relevo

En su lugar, DiCaprio sugirió a su compañero de 'Diario de un rebelde', Mark Wahlberg, quien acabaría quedándose con el papel de Eddie Adams consiguiendo un éxito rotundo que catapultó la carrera de Wahlberg y consolidó Boogie Nights como un clásico de culto.

DiCaprio, por su parte, no pudo evitar reflexionar sobre cómo esa decisión cambió su vida. "No puedo imaginar a nadie más que a Mark en ese papel", admitió. “Cuando vi la película, pensé que era una verdadera obra maestra”.

Aunque nunca participó en Boogie Nights, la obra de Anderson sigue siendo un punto de referencia en la carrera de DiCaprio, quien, irónicamente, ahora vuelve a colaborar con el director en la película Una batalla tras otra. El film, que llegará a las pantallas este 26 de septiembre.

Un regreso esperado: La oportunidad de redención

En esta nueva colaboración, DiCaprio ha expresado su entusiasmo por finalmente trabajar con Anderson después de dos décadas de admiración mutua. “Llevaba más de veinte años queriendo trabajar contigo, Paul. La idea de interpretar a un personaje que lucha por dejar atrás su pasado y empezar una vida nueva me pareció fascinante”, comentó el actor.

Aunque el arrepentimiento por no haber participado en Boogie Nights sigue presente, DiCaprio parece haber encontrado una nueva manera de afrontar los desafíos y las oportunidades que el cine le ha ofrecido a lo largo de los años. Y

