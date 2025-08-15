La millonaria suma que se ahorra Christian Nodal tras victoria legal: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la polémica que hay en México, gracias a sus declaraciones sobre la ruptura con Cazzu, la madre de su hija, y el inicio de su apresurada relación con su esposa, Ángela Aguilar, el cantante Christian Nodal también está dando de qué hablar en Colombia.

Y es que según informaron medios internacionales de farándula, el equipo de abogados del cantante de 26 años asegura que ya tienen un veredicto sobre la demanda por incumplimiento de contrato que la empresa Alive Production presentó en su contra en 2022.

¿Qué se sabe sobre la demanda de Christian Nodal en Colombia?

De acuerdo con Miguel Ángel Morales, defensor de Christian Nodal, un juez colombiano desechó el asunto por falta de pruebas en contra del artista.

En este sentido, se explica que el cantautor no estaría obligado a pagar los 2 millones y medio de dólares reclamados por la empresa; así lo informó en el programa Ventaneando.

“Un juez de la República de Colombia ha establecido que Christian Nodal ganó el proceso judicial. Ello a partir del análisis de la demanda y los soportes probatorios que aportaron en este caso los demandantes, la compañía Alive, para establecer el supuesto incumplimiento del contrato… de lo que da lugar a que Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia”, declaró.

Sin embargo, cabe destacar que, el conflicto no llegado a su fin.

Debido a que ahora, los representantes del artista, buscan que Alive Production sufrague los conciertos que el cantante sí ofreció en Colombia y otras plazas de Sudamérica, cuyo monto asciende a 2 millones de dólares.

“Como equipo de abogados continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre, pero además para lograr el reconocimiento y el pago de las obligaciones que por las presentaciones que él sí realizó y no se le han pagado…”, señaló.

