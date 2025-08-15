Este es el nuevo premio que recibirá Rauw Alejandro: un reconocimiento a su influencia internacional 

Suscríbete a nuestros canales

Rauw Alejandro, uno de los artistas más influyentes del género urbano latino, será galardonado con el premio Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión el próximo 4 de septiembre. La distinción, otorgada por la Fundación Herencia Hispana (HHF), busca reconocer su contribución innovadora a la música latina y su impacto global.

Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de HHF, destacó que Rauw Alejandro “representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”.

Por su parte el cantante y bailarín, expresó su emoción por unirse a la lista de creadores reconocidos por el galardón.

“Es un honor unirme a la lista de increíbles creadores que han recibido este reconocimiento”, señaló Rauw Alejandro.

Trayectoria y próximos proyectos

Rauw Alejandro presentó en 2024 su quinto álbum, Cosa Nuestra, que incluye colaboraciones con grandes artistas como Bad Bunny, Pharrell Williams, Alexis & Fido, Feid, Romeo Santos y Laura Pausini. El disco debutó en el primer lugar de Apple Music y Spotify, consolidando su éxito internacional y destacando su identidad puertorriqueña y caribeña.

El artista ya anunció su próximo proyecto, Cosa Nuestra: Capítulo 0, con el que pretende seguir mostrando la riqueza cultural del Caribe y su visión como creador global.

