Este es el nuevo premio que recibirá Rauw Alejandro: un reconocimiento a su influencia internacional 

El cantante puertorriqueño será congratulado por su aporte innovador a la música latina 

Por Andrea Vera
Jueves, 14 de agosto de 2025

Rauw Alejandro, uno de los artistas más influyentes del género urbano latino, será galardonado con el premio Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión el próximo 4 de septiembre. La distinción, otorgada por la Fundación Herencia Hispana (HHF), busca reconocer su contribución innovadora a la música latina y su impacto global.

Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de HHF, destacó que Rauw Alejandro “representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”. 

Por su parte el cantante y bailarín, expresó su emoción por unirse a la lista de creadores reconocidos por el galardón.

“Es un honor unirme a la lista de increíbles creadores que han recibido este reconocimiento”, señaló Rauw Alejandro.

Trayectoria y próximos proyectos

Rauw Alejandro presentó en 2024 su quinto álbum, Cosa Nuestra, que incluye colaboraciones con grandes artistas como Bad Bunny, Pharrell Williams, Alexis & Fido, Feid, Romeo Santos y Laura Pausini. El disco debutó en el primer lugar de Apple Music y Spotify, consolidando su éxito internacional y destacando su identidad puertorriqueña y caribeña.

El artista ya anunció su próximo proyecto, Cosa Nuestra: Capítulo 0, con el que pretende seguir mostrando la riqueza cultural del Caribe y su visión como creador global.

