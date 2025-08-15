En vídeo: Mirla Castellanos y Rummy Olivo emocionan en Madrid con su emotiva versión de "Venezuela"

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 3 de agosto, Mirla Castellanos, "La Primerísima", y Rummy Olivo, "La Flor de Zaraza", unieron sus voces en una interpretación espontánea de "Venezuela". Testigos captaron cómo Rummy inició el tema de Luis Silva mientras Mirla armonizaba, creando una ola de emoción que desbordó en llanto a los comensales. "Verlas juntas nos aguó el guarapo", confesó el local en redes, resumiendo el impacto colectivo.

En comentarios, frases como "me transportó a mi infancia" y "esto es orgullo venezolano" revelaron cómo la música tejía puentes con la patria lejana. Rummy Olivo reforzó el sentimiento al dedicar el momento a su mentora: "Gracias por la oportunidad de homenajear a nuestra grande @mirlalaprimerisima, queridísima y admirada por todos".

Legado de dos íconos en un solo escenario

La unión de estas voces simboliza décadas de trayectoria: Mirla, a sus 84 años, sigue encarnando el título de "Primerísima" que le otorgó Renny Ottolina tras su triunfo en el Festival de Benidorm (1969). Rummy, estandarte de la música llanera con éxitos como "De qué tamaño me quieres", representa la herencia cultural que ambas preservan. Su dueto no solo fue un concierto, sino un diálogo generacional que celebró raíces compartidas.

Este encuentro confirma el poder sanador de la música ante el desarraigo migrante. Como destacó Meridiano, artistas venezolanos suelen conectar con su diáspora, pero este dúo femenino logró "uno de los momentos más comentados" al evocar paisajes sonoros de la infancia. Mientras Mirla, radicada en España, sigue activa tras vender 13 millones de discos, su abrazo con Rummy ratifica que la patria también se lleva en la voz.

