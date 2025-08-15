“Me volví como medio loco": la impactante confesión de Miguel Varoni con su lucha con el peso post-cirugía

Suscríbete a nuestros canales

El conocido actor argentino, Miguel Varoni, que hace algunos años llegó a acaparar titulares por su cambió físico y haber bajado tanto de peso, confesó qué pasó realmente.

Durante una entrevista con su cirujano plástico Alan González, el actor de 60 años confesó que todo inició durante la pandemia.

Miguel Varoni y el problema con el peso

“Cuando llegó la pandemia, que fue en el 2020, y nos encerramos yo empecé a comer como una bestia. Pero esto era niveles serios de comida y llegó un punto en que me engordé muchísimo. Llegué a pesar 114 kilos. No podía caminar, ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda –yo siempre he sufrido de la espalda por la altura–, hernias, cosas… Entonces llegó un punto en que dije: ‘Me tengo que me operar’. Y Cathy [mi esposa] fue la que me dijo: ‘Tienes que operarte'”, comenzó compartiendo Miguel Varoni.

Además, destacó que su obsesión comenzó luego de su tratamiento estético. “Me hice una manga gástrica con un tipo muy profesional. Cuando terminó ese proceso volví a mi vida normal y empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso”.

“Quería seguir bajando y no quería dejar de bajar y se me volvió como una enfermedad bajar de peso”, confesó el también director de televisión.

“Me volví como medio loco con el tema de bajar de peso hasta que en un momento determinado me encontré con mi amigo Alan González [cirujano plástico que le operó años atrás la cara] y me dijo: ‘¿A usted qué le está pasando hermano?, ¿usted se quiere morir o qué?’”, reveló Varoni.

