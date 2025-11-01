Suscríbete a nuestros canales

La vibrante cultura pop coreana y el talento nacional se fusionan en un espectáculo de alto impacto.

La Concha Acústica de Bello Monte será el escenario para recibir la energía del K-Pop venezolano con la presentación de las agrupaciones "Huntr-X" y "Saja Boys" el próximo viernes 8 de noviembre de 2025.

El evento, que promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia, destacará el dinamismo y la dedicación de las nuevas promesas del género K-Pop en Venezuela.

“Huntr-X: Las Guerreras del K-Pop”

El espectáculo estará encabezado por “Huntr-X: Las Guerreras del K-Pop”, un grupo femenino que representa la nueva generación inspirada en la valentía, la unidad y la pasión de las grandes agrupaciones asiáticas.

Serán acompañadas por el talentoso grupo masculino “Saja Boys”, conocidos por su carisma y potente energía en escena.

La producción ha dispuesto un montaje de alto nivel con vestuarios temáticos, iluminación vanguardista y una puesta en escena diseñada para transportar al público a un universo lleno de fantasía y música.

El concierto busca conectar con la creciente base de fanáticos del K-Pop y con los amantes de los espectáculos innovadores.

Venta de Entradas

La Concha Acústica de Bello Monte, reconocida por ser un espacio seguro, amigable e icónico en la ciudad capital, se convertirá en el punto de encuentro para la comunidad K-Pop.

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden ser adquiridas exclusivamente a través del portal en línea: www.maketicket.com.ve.

El evento que promete ser inolvidables para los amantes de la música coreana, será el próximo 8 de noviembre de 2025, a partir de las 4:00 p.m.

Para conocer más detalles y actualizaciones sobre el evento, se invita al público a seguir las redes sociales de sus productores:

@princesa_venezuela y @tueventopl.

